Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Pisticci

Finalmente il caldo si ritira dall’Italia: oggi, per la prima volta della stagione, le temperature massime hanno assunto un carattere autunnale anche nelle regioni più meridionali. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 10 settembre, in alcune località italiane.

+35°C a Siracusa

a Siracusa +34°C a Roma

a Roma +33°C a Latina, Riposto, Piedimonte San Germano, Lanuvio, Trevignano Romano, Fossombrone, Tortolì

a Latina, Riposto, Piedimonte San Germano, Lanuvio, Trevignano Romano, Fossombrone, Tortolì +32°C a Pico, Follonica, Tertenia, Floridia, Paternò, Tertenia, Salerno, Terracina, Capannori, Firenze, Montalto di Castro

a Pico, Follonica, Tertenia, Floridia, Paternò, Tertenia, Salerno, Terracina, Capannori, Firenze, Montalto di Castro +31°C a Calatabiano, Francofonte, Menfi, Luzzi, Giugliano in Campania, Sabaudia, Sgurgola, Nepi, Scansano, Mondavio, Ferrara, Riccò del Golfo di Spezia, Gambellara

a Calatabiano, Francofonte, Menfi, Luzzi, Giugliano in Campania, Sabaudia, Sgurgola, Nepi, Scansano, Mondavio, Ferrara, Riccò del Golfo di Spezia, Gambellara +30°C a Genova, Cavezzo, Portomaggiore, Rimini, Cerreto Guidi, Ischia di Castro, Roma, Alvignano, Eboli

a Genova, Cavezzo, Portomaggiore, Rimini, Cerreto Guidi, Ischia di Castro, Roma, Alvignano, Eboli +29°C a Messina, Termini Imerese, Cosenza, Palomonte, Esperia, Subiaco, Marsciano, Bagnacavallo, Ceneselli, Piacenza

a Messina, Termini Imerese, Cosenza, Palomonte, Esperia, Subiaco, Marsciano, Bagnacavallo, Ceneselli, Piacenza +28°C a Cimadolmo, Rodano, Canossa, Volterra, Amelia, Vico nel Lazio, Sicignano degli Alburni, Cariati

a Cimadolmo, Rodano, Canossa, Volterra, Amelia, Vico nel Lazio, Sicignano degli Alburni, Cariati +27°C a Pisticci, Acquasanta Terme, Tresana

a Pisticci, Acquasanta Terme, Tresana +26°C a Norcia, Campodipietra, Cassano Irpino

a Norcia, Campodipietra, Cassano Irpino +25°C a Pavullo nel Frignano, Miglionico

