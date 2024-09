Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Lipari

MeteoWeb

Un’ondata di aria fredda di origine polare marittima sta attraversando l’Italia, portando temperature ben al di sotto della media stagionale. Anche nelle ore centrali del giorno, il freddo è presente e rappresenta un’anomalia per il mese di settembre che ci fa sentire un anticipo d’inverno. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 12 settembre, in alcune località italiane:

+34°C a Lentini

a Lentini +33°C a Siracusa, Augusta, Misilmeri, Nusco

a Siracusa, Augusta, Misilmeri, Nusco +32°C a Mineo, Catania, Torre Orsaia, Bari, Peschici

a Mineo, Catania, Torre Orsaia, Bari, Peschici +31°C a Randazzo, Palermo, Salice Salentino, Pisticci, Valenzano, Vieste, Termoli, Montesilvano

a Randazzo, Palermo, Salice Salentino, Pisticci, Valenzano, Vieste, Termoli, Montesilvano +30°C a Tortolì, Pula, Gela, Messina, Galatone, Fasano, Bisceglie, Rocca d’Evandro, Pescara, Fermo

a Tortolì, Pula, Gela, Messina, Galatone, Fasano, Bisceglie, Rocca d’Evandro, Pescara, Fermo +29°C a Carbonia, Ispica, Termini Imerese, Patti, Catanzaro, Zumpano, Gallipoli, Giugliano in Campania, Ardea, Macerata

a Carbonia, Ispica, Termini Imerese, Patti, Catanzaro, Zumpano, Gallipoli, Giugliano in Campania, Ardea, Macerata +28°C a Torregrotta, Castiadas, Alia, Mazzarrone, Taranto, Santa Maria a Vico, Silvi, Roma

a Torregrotta, Castiadas, Alia, Mazzarrone, Taranto, Santa Maria a Vico, Silvi, Roma +27°C a Ostellato, Falconara Marittima, Scansano, Frosinone, Pignataro Maggiore, Vico del Gargano, Spinazzola, Palo del Colle, Mottola, Castrignano del Capo, Catania

a Ostellato, Falconara Marittima, Scansano, Frosinone, Pignataro Maggiore, Vico del Gargano, Spinazzola, Palo del Colle, Mottola, Castrignano del Capo, Catania +26°C a Tusa, Pachino, Villasalto, Morano Calabro, Martina Franca, Sora, Palata, Bolsena, Ferrara

a Tusa, Pachino, Villasalto, Morano Calabro, Martina Franca, Sora, Palata, Bolsena, Ferrara +25°C a Bevagna, San Donà di Piave, Casole Bruzio, Allai, Moneglia

a Bevagna, San Donà di Piave, Casole Bruzio, Allai, Moneglia +24°C a Eraclea, Rimini, Vitorchiano, Fornelli, Lipari

a Eraclea, Rimini, Vitorchiano, Fornelli, Lipari +23°C a Decollatura, Castel del Piano, Valsamoggia

a Decollatura, Castel del Piano, Valsamoggia +22°C a Carpineti, Castel San Vincenzo, Floresta

a Carpineti, Castel San Vincenzo, Floresta +21°C a Pistoia, Mignanego, Mandas

a Pistoia, Mignanego, Mandas +20°C a Varsi, Montereale, Melfi

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.