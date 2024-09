Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Battipaglia

MeteoWeb

L’irruzione di aria fredda polare marittima, responsabile delle eccezionali nevicate sulle Alpi, sta ora avanzando verso il Sud Italia. Il maltempo si sta spostando verso sud, anche se le precipitazioni non raggiungono l’intensità dei fenomeni straordinari che ieri hanno colpito il Nord-Est. Le temperature sono in picchiata. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 13 settembre, in alcune località italiane:

+33°C a Riposto

a Riposto +32°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +31°C a Lentini, Acireale

a Lentini, Acireale +30°C a San Giovanni la Punta, Francofonte, Noto

a San Giovanni la Punta, Francofonte, Noto +29°C a Cariati, Floridia, Misilmeri

a Cariati, Floridia, Misilmeri +28°C a Mola di Bari, San Pancrazio Salentino, Nardò, Spongano, Francavilla di Sicilia, Ramacca, Menfi, Termini Imerese

a Mola di Bari, San Pancrazio Salentino, Nardò, Spongano, Francavilla di Sicilia, Ramacca, Menfi, Termini Imerese +27°C a Messina, Pedara, Bagheria, Pachino, Pedara, Supersano, Francavilla Fontana, Valenzano, Nusco

a Messina, Pedara, Bagheria, Pachino, Pedara, Supersano, Francavilla Fontana, Valenzano, Nusco +26°C a Piraino, Agrigento, Mineo, Marsala, Rosarno, Pula, Minervino di Lecce, Crispiano, Zapponeta

a Piraino, Agrigento, Mineo, Marsala, Rosarno, Pula, Minervino di Lecce, Crispiano, Zapponeta +25°C a Trapani, Nicosia, La Spezia, Verolengo, Vieste, Santa Croce di Magliano, Castellana Grotte, Salerno, Villasor, Ribera, Campobello di Mazara

a Trapani, Nicosia, La Spezia, Verolengo, Vieste, Santa Croce di Magliano, Castellana Grotte, Salerno, Villasor, Ribera, Campobello di Mazara +24°C a Fiumedinisi, Bisacquino, Catanzaro, Noci, Nocera Inferiore, Foggia, Fondi, Tarquinia, Levanto, Genova, Tarquinia, Battipaglia, Luzzi

a Fiumedinisi, Bisacquino, Catanzaro, Noci, Nocera Inferiore, Foggia, Fondi, Tarquinia, Levanto, Genova, Tarquinia, Battipaglia, Luzzi +23°C a Nissoria, Palazzolo Acreide, Tortolì, Martina Franca, Canicattì, Vallermosa, Bisaccia, Sori

a Nissoria, Palazzolo Acreide, Tortolì, Martina Franca, Canicattì, Vallermosa, Bisaccia, Sori +22°C a Messina, Marineo, Morigerati, Palo del Colle, Ripi, Tortoreto, Capannori, Govone, Loiri Porto San Paolo, Ballao

a Messina, Marineo, Morigerati, Palo del Colle, Ripi, Tortoreto, Capannori, Govone, Loiri Porto San Paolo, Ballao +21°C a San Pier Niceto, Altavilla Irpina, Vico del Gargano, Grottammare, Rosignano Marittimo, Portovenere, Brignano Gera d’Adda, Trento, Montale, Grosseto

a San Pier Niceto, Altavilla Irpina, Vico del Gargano, Grottammare, Rosignano Marittimo, Portovenere, Brignano Gera d’Adda, Trento, Montale, Grosseto +20°C a Loria, Sorgà, Casciana Terme Lari, Narni, Pineto, Campobasso, Ariano Irpino

