Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Enna

Un’ampia massa d’aria artica ha investito l’Italia, causando un netto calo delle temperature e un clima autunnale. Dopo aver colpito il Nord, si sta estendendo verso il Centro e il Sud. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 14 settembre, in alcune località italiane:

+28°C a Tortolì, Catania, Siracusa

a Tortolì, Catania, Siracusa +27°C a Noto, Orosei, Villasor

a Noto, Orosei, Villasor +26°C a San Vito, Siniscola, Paternò, Menfi, Ispica, Gallipoli, Salerno, Boscoreale, Fondi, Montalto di Castro, Montalto di Castro, Capannori, Chiavari, Graffignano

a San Vito, Siniscola, Paternò, Menfi, Ispica, Gallipoli, Salerno, Boscoreale, Fondi, Montalto di Castro, Montalto di Castro, Capannori, Chiavari, Graffignano +25°C a Sori, Firenze, Tuscania, Piedimonte San Germano, Benevento, Latiano, San Giovanni la Punta, Loiri Porto San Paolo, Castelnuovo Magra, Codigoro, Santa Marinella

a Sori, Firenze, Tuscania, Piedimonte San Germano, Benevento, Latiano, San Giovanni la Punta, Loiri Porto San Paolo, Castelnuovo Magra, Codigoro, Santa Marinella +24°C a Castellammare del Golfo, Mazzarrone, Catanzaro, Tuglie, Mondavio, Ferrara, Porto Viro, Albisola Superiore, Legnago, Grosseto, Agrigento, San Pancrazio Salentino

a Castellammare del Golfo, Mazzarrone, Catanzaro, Tuglie, Mondavio, Ferrara, Porto Viro, Albisola Superiore, Legnago, Grosseto, Agrigento, San Pancrazio Salentino +23°C a Enna, Messina, Taranto, Brindisi, Rocca d’Evandro, Civita Castellana, Montelabbate, Livorno, Villanova sull’Arda, Goito

a Enna, Messina, Taranto, Brindisi, Rocca d’Evandro, Civita Castellana, Montelabbate, Livorno, Villanova sull’Arda, Goito +22°C a Rivergaro, Ferrara, Castelnuovo Berardenga, Cerignola, Trenta, Sclafani Bagni, Monti, Barbarano Romano, Vicchio

a Rivergaro, Ferrara, Castelnuovo Berardenga, Cerignola, Trenta, Sclafani Bagni, Monti, Barbarano Romano, Vicchio +21°C a Trinità d’Agultu e Vignola, San Bartolomeo in Galdo, Locorotondo, Gubbio

a Trinità d’Agultu e Vignola, San Bartolomeo in Galdo, Locorotondo, Gubbio +20°C a Linguaglossa, Pineto, Montecarotto, Stella, Marano di Valpolicella, Zané, Scerni

a Linguaglossa, Pineto, Montecarotto, Stella, Marano di Valpolicella, Zané, Scerni +19°C a Polizzi Generosa, Peschici, Baiso

a Polizzi Generosa, Peschici, Baiso +18°C a Simeri Crichi, Norcia, Massa

