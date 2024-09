Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Caltanissetta

MeteoWeb

Il Ciclone Boris, che da quattro giorni sta devastando il cuore d’Europa, è ormai alle porte dell’Italia. L’irruzione di aria fredda polare marittima che ha generato il ciclone porterà da domani condizioni di maltempo intensificato sul territorio italiano. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 16 settembre, in alcune località italiane:

+28°C a Riposto, Partinico, Floridia, Aidone, Giugliano in Campania, Ardea, Montalto di Castro, Capraia e Limite, San Giuliano Terme

a Riposto, Partinico, Floridia, Aidone, Giugliano in Campania, Ardea, Montalto di Castro, Capraia e Limite, San Giuliano Terme +27°C a Ispica, Alia, San Giovanni la Punta, Ventotene, Tarquinia, Follonica, Firenze, Taglio di Po, Goito, Genova, Riccò del Golfo di Spezia

a Ispica, Alia, San Giovanni la Punta, Ventotene, Tarquinia, Follonica, Firenze, Taglio di Po, Goito, Genova, Riccò del Golfo di Spezia +26°C a Caltanissetta, Rosarno, Menfi, Messina, Orosei, Foligno, Piombino, Imola, Levanto, Spinadesco, Savona, Codigoro, Graffignano, Torrita Tiberina

a Caltanissetta, Rosarno, Menfi, Messina, Orosei, Foligno, Piombino, Imola, Levanto, Spinadesco, Savona, Codigoro, Graffignano, Torrita Tiberina +25°C a Battaglia Terme, Fidenza, Licciana Nardi, Cittaducale, San Marino, Grazzanise, Capaccio, Cosenza, Siniscola

a Battaglia Terme, Fidenza, Licciana Nardi, Cittaducale, San Marino, Grazzanise, Capaccio, Cosenza, Siniscola +24°C a Benevento, Fiumedinisi, Palazzolo Acreide, Vallo della Lucania, Pontecorvo, Salisano, Manziana, Pioraco, Pitigliano, Barga, Faenza, Modena, Bobbio, Goito, Latina

a Benevento, Fiumedinisi, Palazzolo Acreide, Vallo della Lucania, Pontecorvo, Salisano, Manziana, Pioraco, Pitigliano, Barga, Faenza, Modena, Bobbio, Goito, Latina +23°C a Enna, Lercara Friddi, Aragona, Lula, Guspini, Nardò, Roccadaspide, San Giovanni Incarico, Capodimonte, Valfabbrica, Vaiano, Venezia

a Enna, Lercara Friddi, Aragona, Lula, Guspini, Nardò, Roccadaspide, San Giovanni Incarico, Capodimonte, Valfabbrica, Vaiano, Venezia +22°C a Dipignano, Zapponeta, Cerreto di Spoleto, Fabro, Savignano sul Rubicone, Barberino di Mugello, Bettola

a Dipignano, Zapponeta, Cerreto di Spoleto, Fabro, Savignano sul Rubicone, Barberino di Mugello, Bettola +21°C a Troina, Terlizzi, Pineto, Controguerra, San Venanzo, Pratovecchio Stia, Pianello Val Tidone

a Troina, Terlizzi, Pineto, Controguerra, San Venanzo, Pratovecchio Stia, Pianello Val Tidone +20°C a Pieve Ligure, Poggio San Vicino, Luogosano, San Demetrio Corone, Vico del Gargano

a Pieve Ligure, Poggio San Vicino, Luogosano, San Demetrio Corone, Vico del Gargano +19°C a Mistretta, Pisticci, Serravalle di Chienti

a Mistretta, Pisticci, Serravalle di Chienti +18°C a Serramazzoni, Campochiaro

