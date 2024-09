Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Campobasso

MeteoWeb

Dopo il passaggio del ciclone Boris, l’Italia si trova in una bolla meteorologica: un weekend in bilico tra nuvole e schiarite, con rovesci a sorpresa che potrebbero colpire in qualsiasi momento. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 21 settembre, in alcune località italiane:

+28°C a Messina, Rosarno, Aidone, Battipaglia, Frosinone, Larciano, San Vero Milis

a Messina, Rosarno, Aidone, Battipaglia, Frosinone, Larciano, San Vero Milis +27°C a Piraino, Manfredonia, Monteleone d’Orvieto, Abbasanta, Pietrasanta, Poggio Renatico, Cartigliano, Perfugas, Sabaudia, Alife

a Piraino, Manfredonia, Monteleone d’Orvieto, Abbasanta, Pietrasanta, Poggio Renatico, Cartigliano, Perfugas, Sabaudia, Alife +26°C a Luogosano, Chiusi, Campiglia Marittima, Ramacca, Marsala, Urbania, Alghero, San Gemini, Ferrara, Acquapendente

a Luogosano, Chiusi, Campiglia Marittima, Ramacca, Marsala, Urbania, Alghero, San Gemini, Ferrara, Acquapendente +25°C a Cariati, Paduli, Acqualagna, Oschiri, Massa Martana, Positano, Caltanissetta, Ascoli Piceno, Sala Bolognese

a Cariati, Paduli, Acqualagna, Oschiri, Massa Martana, Positano, Caltanissetta, Ascoli Piceno, Sala Bolognese +24°C a Antillo, Crispiano, Civitavecchia, Jesi, Riomaggiore, Due Carrare, Monticiano, Orbetello, Micigliano, Baunei, Comacchio

a Antillo, Crispiano, Civitavecchia, Jesi, Riomaggiore, Due Carrare, Monticiano, Orbetello, Micigliano, Baunei, Comacchio +23°C a Savignano sul Panaro, Acquasanta Terme, Bojano, Morano Calabro, Bisceglie, Rieti, Montieri

a Savignano sul Panaro, Acquasanta Terme, Bojano, Morano Calabro, Bisceglie, Rieti, Montieri +22°C a Soveria Mannelli, Frosolone, Montecarotto, Loro Ciuffenna, Monteveglio

a Soveria Mannelli, Frosolone, Montecarotto, Loro Ciuffenna, Monteveglio +21°C a Castiglione Cosentino, Loro Piceno, Carpineti

a Castiglione Cosentino, Loro Piceno, Carpineti +20°C a Vinchiaturo, Parma, Villagrande Strisaili

a Vinchiaturo, Parma, Villagrande Strisaili +19°C a Casteldelci, Campobasso

a Casteldelci, Campobasso +18°C a Badia Tedalda

