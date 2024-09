Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Caltabellotta

MeteoWeb

Il maltempo si ripresenta con una furia rinnovata, travolgendo le ultime ore di calma. Piogge torrenziali stanno già imperversando, con accumuli impressionanti che segnano l’inizio di un’onda di maltempo che si preannuncia come un vero e proprio incubo meteorologico per gran parte del Nord e del Centro. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 26 settembre, in alcune località italiane:

+29°C a Cosenza

a Cosenza +28°C a Cammarata, Barletta, Senigallia, Firenze, Sedilo

a Cammarata, Barletta, Senigallia, Firenze, Sedilo +27°C a Terni, Codigoro, San Ginesio, Castagneto Carducci, Giugliano in Campania, Pisticci, Alessano, Mandas, Golfo Aranci

a Terni, Codigoro, San Ginesio, Castagneto Carducci, Giugliano in Campania, Pisticci, Alessano, Mandas, Golfo Aranci +26°C a Castellarano, Genga, Fabro, Mafalda, Molfetta, Castelluccio Inferiore, Pozzomaggiore

a Castellarano, Genga, Fabro, Mafalda, Molfetta, Castelluccio Inferiore, Pozzomaggiore +25°C a Tortolì, Ozzano dell’Emilia, Cagnano Varano, Ponza, Padula, Casole Bruzio, Castrignano del Capo, Menfi

a Tortolì, Ozzano dell’Emilia, Cagnano Varano, Ponza, Padula, Casole Bruzio, Castrignano del Capo, Menfi +24°C a Cavallino-Treporti, Montale, Gavorrano, L’Aquila, Tramonti, Santa Croce di Magliano

a Cavallino-Treporti, Montale, Gavorrano, L’Aquila, Tramonti, Santa Croce di Magliano +23°C a Rivergaro, Radicondoli, Montasola, Campoli del Monte Taburno, Soveria Mannelli, Troina

a Rivergaro, Radicondoli, Montasola, Campoli del Monte Taburno, Soveria Mannelli, Troina +22°C a Caltabellotta, Montesano sulla Marcellana, Campoli Appennino, Gubbio, Pomarance, Borgo Val di Taro

a Caltabellotta, Montesano sulla Marcellana, Campoli Appennino, Gubbio, Pomarance, Borgo Val di Taro +21°C a Pontremoli, Abbadia San Salvatore, Bisaccia

a Pontremoli, Abbadia San Salvatore, Bisaccia +20°C a Palanzano, Lauro, Esterzili

a Palanzano, Lauro, Esterzili +19°C a Seravezza, Frosolone

