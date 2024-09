Tempesta su Barcellona: annullate le regate della Louis Vuitton Cup, fulmine sfiora Luna Rossa

MeteoWeb

Le regate della prestigiosa Louis Vuitton Cup, previste per oggi nelle acque di Barcellona, sono state annullate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Gli organizzatori hanno preso questa decisione in seguito al peggioramento del tempo, che già ieri aveva portato al rinvio di due gare.

Il maltempo durante la Louis Vuitton Cup

Il maltempo non ha solo influenzato il programma delle competizioni, ma ha anche creato momenti di grande tensione durante la regata di ieri. Durante lo scontro tra Luna Rossa e il team New Zealand, l’imbarcazione del Team Prada Pirelli ha vissuto attimi di paura quando, dopo un decollo rischioso che l’ha quasi portata a ribaltarsi, un fulmine è caduto in mare a pochissima distanza dalla barca italiana.

Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi e Luna Rossa è riuscita a vincere la regata, consolidando la sua posizione nella competizione. Tuttavia, le condizioni meteorologiche continuano a rappresentare una sfida, costringendo gli organizzatori a cancellare tutte le gare previste per oggi.

Le regate dovrebbero riprendere domani, 5 settembre, quando è previsto un miglioramento del tempo e verrà rischedulato il programma. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza degli equipaggi, dato il pericolo che il maltempo ha già dimostrato di rappresentare.

La Louis Vuitton Cup, preludio alla Coppa America, è una delle competizioni veliche più prestigiose al mondo, e ogni interruzione o pericolo legato alle condizioni del mare è trattato con la massima serietà dagli organizzatori e dai team partecipanti.

