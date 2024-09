La tempesta tropicale Francine si rafforza, toccherà terra in Louisiana come uragano di 2ª categoria

MeteoWeb

La tempesta tropicale Francine si è rafforzata ieri nel Golfo del Messico e si prevede che toccherà terra come uragano questa settimana in Louisiana, dove sono stati rapidamente emessi ordini di evacuazione per alcune comunità costiere e i residenti hanno iniziato a riempire sacchi di sabbia in preparazione per forti piogge e inondazioni diffuse. Francine, la 6ª tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici, dovrebbe trasformarsi in uragano a breve, secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti.

La tempesta si sta già facendo sentire in Messico, dove le piogge torrenziali hanno costretto a chiudere le scuole mentre la tempesta acquisiva forza nel Golfo. Il governatore della Louisiana Jeff Landry ha esortato i residenti a “non farsi prendere dal panico, ma a essere preparati” e a prestare attenzione agli avvisi di evacuazione.

Il landfall di Francine nel Sud della Louisiana è previsto per mercoledì pomeriggio ora locale come un uragano di 2ª categoria con venti intorno a 155-175 km/h.

Il National Hurricane Center ha riportato nell’ultimo aggiornamento che Francine si trovava a circa 235 km a Sud-Sud/Est della foce del Rio Grande e a circa 690 km a Sud-Sud/ovest di Cameron, con venti sostenuti massimi di circa 100 km. Si sta muovendo verso Nord-Nord/Ovest a 11 km/h.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.