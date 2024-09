La Terra avrà presto una mini-luna, ma solo per 2 mesi

MeteoWeb

Tra poche settimane, la Terra accoglierà temporaneamente un nuovo compagno celeste: l’asteroide 2024 PT5, destinato a diventare una “mini-luna” del nostro pianeta per un breve periodo di 56,6 giorni.

La mini-luna della Terra, l’asteroide 2024 PT5

Scoperto il 7 agosto 2024, l’asteroide misura circa 10 metri di diametro ed è attualmente in rotta verso la Terra. Tuttavia, invece di impattare con l’atmosfera terrestre, sarà catturato dalla gravità terrestre e orbiterà attorno al pianeta per circa 2 mesi, prima di riprendere il suo viaggio nel Sistema Solare.

Secondo gli studi condotti dagli astronomi Carlos e Raúl de la Fuente Marcos dell’Università Complutense di Madrid, l’asteroide sarà intrappolato nell’orbita terrestre dal 29 settembre al 25 novembre 2024. Durante questo periodo, la Terra avrà tecnicamente due lune: la nostra Luna “abituale” e questo satellite naturale temporaneo.

Compagni temporanei

Non è la prima volta che la Terra accoglie una mini-luna. Un evento simile è accaduto nel 1981 con l’asteroide 2022 NX1, che è poi ritornato brevemente come mini-luna nel 2022 e si prevede che farà lo stesso nel 2051. Anche 2024 PT5 seguirà un percorso simile, con un ritorno previsto nell’orbita terrestre a gennaio 2025 e un altro nel 2055.

2024 PT5 potrebbe essere un asteroide Arjuna, una classe di oggetti vicini alla Terra (“near-Earth”) con un’orbita simile a quella del nostro pianeta. Questi asteroidi prendono il nome dal leggendario principe Arjuna del poema epico indiano Mahābhārata. A differenza di altri piccoli corpi che possono essere pezzi di detriti spaziali, 2024 PT5 è considerato un oggetto naturale.

Purtroppo, la mini-luna non sarà visibile a occhio nudo. Con una magnitudine assoluta di 27,6, è troppo debole per essere osservata anche con la maggior parte dei telescopi amatoriali. Nonostante ciò, la sua presenza rappresenta un fenomeno interessante per gli scienziati che studiano gli asteroidi e l’interazione gravitazionale tra questi oggetti e il nostro pianeta.

La ricerca sull’asteroide 2024 PT5 è stata pubblicata su Research Notes of the American Astronomical Society.

