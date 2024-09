La Terra vista dallo Spazio, nuova collaborazione Swatch-ESA

MeteoWeb

Swatch torna a collaborare con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per offrire ai fan dello Spazio la possibilità di creare un orologio personalizzato con immagini mozzafiato della Terra vista dallo Spazio. Dopo il successo della collaborazione dell’anno passato, lo scorso 12 settembre Swatch ha lanciato una nuova collezione Swatch X You in collaborazione con l’ESA. Questa volta, la gamma di orologi si concentra sulla bellezza naturale della Terra vista dallo Spazio.

Questa nuova collaborazione Swatch X You ha dato vita a 7 nuovi design che utilizzano immagini mozzafiato della Terra, catturate proprio dai satelliti Sentinel del Programma europeo Copernicus. La famiglia di satelliti in questione è stata progettata e lanciata dall’ESA nell’ambito del programma di osservazione della Terra più ambizioso al mondo.

Dotati di sensori avanzati e tecnologie di imaging, i satelliti Sentinel di Copernicus scrutano costantemente il nostro pianeta, aiutandoci a monitorare i cambiamenti climatici e supportandoci nei nostri tentativi di fronteggiare le catastrofi. Il progetto Copernicus offre un supporto prezioso non solo alla ricerca scientifica, ma anche alla politica, l’agricoltura, la pianificazione urbana e la gestione delle risorse naturali della Terra.

Le meraviglie naturali del nostro pianeta sono delle vere e proprie opere d’arte viste dallo Spazio. La collaborazione Swatch X You per ESA offre una selezione vibrante e colorata delle immagini scattate dai satelliti Sentinel. Grazie a questa collaborazione, le immagini della Terra diventano il punto di partenza dal quale scatenare la propria creatività, permettendo di disegnare un orologio unico che rifletta il proprio amore per lo spazio e per il nostro pianeta.

Simonetta Cheli, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, ha dichiarato: “Questa nuova partnership con Swatch consente agli appassionati dello spazio di esprimere la loro creatività partendo da immagini satellitari mozzafiato e trasformando dei dati scientifici in accessori unici, in arte indossabile. La bellezza della Terra, vista dai satelliti Sentinel di Copernicus, ci ricorda anche l’importanza di preservare il nostro pianeta per le generazioni future. Siamo entusiasti di vedere come questa collaborazione ispirerà le persone a connettersi più intimamente alle meraviglie naturali del nostro pianeta, evidenziando al contempo il ruolo vitale svolto dall’osservazione della Terra nella protezione del nostro mondo“.

Creare un orologio unico a tema spaziale è facile grazie al configuratore online Swatch X You. Il primo passo consiste nello scegliere la propria immagine satellitare preferita, quindi ingrandirla, ruotarla o selezionarne una parte per creare il design personalizzato desiderato.

Ma il design unico non costituisce l’unica sorpresa di questa collezione. Gli orologi Swatch X You ora includono anche SwatchPAY!, una tecnologia che consente di effettuare pagamenti contactless sicuri direttamente con il proprio orologio personalizzato. Allo stesso modo, coloro che preferiscono un design già definito potranno scegliere tra 7 Swatch X You già pronti da indossare e 7 versioni di SwatchPAY!, ognuna caratterizzata da diverse bellezze naturali del nostro pianeta, appositamente selezionate.

Emmet Fletcher, Capo dell’Ufficio Branding and Partnerships dell’ESA, ha dichiarato: “Questa meravigliosa collaborazione tra Swatch e l’ESA riconosce la portata artistica del patrimonio naturale del nostro pianeta. È un modo unico per celebrare la bellezza naturale della Terra come appare dallo Spazio“.

La collezione Swatch X You in collaborazione con l’ESA è ora disponibile in tutto il mondo, online presso swatch.com o nei negozi selezionati Swatch. Anche i progetti della prima collaborazione Swatch X You in collaborazione con l’ESA sono ancora disponibili!

