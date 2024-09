MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 ha colpito la Svizzera questa sera, alle ore 19:38, secondo i dati dell’INGV. L’evento sismico ha avuto una profondità di 11 km, con epicentro nella zona di Murren e Stechelberg, vicino il Jungfrau, una delle più grandi montagne al confine con l’Italia alta oltre 4.100 metri. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in modo particolare in Piemonte, nelle zone più vicine al confine.

Non si segnalano danni a persone o cose.

