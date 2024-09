Tifone Yagi, dramma in Myanmar: 266 morti e 77 dispersi per le inondazioni

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime delle inondazioni provocate dal tifone Yagi in Myanmar è salito a 226 morti e 77 dispersi, secondo quanto riferito dalla televisione di stato. Le inondazioni e le frane, causate dal tifone che ha colpito il Sud/Est asiatico all’inizio del mese, hanno causato oltre 500 morti in Myanmar, Vietnam, Laos e Thailandia. La televisione birmana MRTV ha inoltre riportato che circa 260mila ettari di risaie e altre colture sono state distrutte in Myanmar. L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) ha dichiarato che circa 631mila persone sono state colpite dalle inondazioni e ha segnalato l’urgenza di cibo, acqua potabile, ripari e vestiti. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dalle strade bloccate, dai ponti danneggiati e dalle comunicazioni interrotte, soprattutto nelle aree remote.

Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) ha definito queste inondazioni le peggiori nella storia recente del Myanmar. In un gesto insolito, il capo della giunta militare, Min Aung Hlaing, ha chiesto aiuti internazionali per affrontare la crisi, un fatto significativo dato che il governo aveva precedentemente ostacolato l’accesso agli aiuti esteri. La situazione è ulteriormente complicata dal conflitto civile in corso nel Paese dal 2021.

