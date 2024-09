Piogge torrenziali per il tifone Yagi: in Vietnam la più grande piena del Fiume Rosso

MeteoWeb

Il livello del Fiume Rosso in Vietnam continua a salire a causa delle piogge torrenziali provocate dal tifone Yagi, che ha colpito il Paese del sud-est asiatico lo scorso sabato. Il bilancio delle vittime è in costante aggiornamento, con 155 morti confermati e un numero simile di dispersi, secondo i media locali. Il Centro Nazionale per le Previsioni Idrometeorologiche del Vietnam ha riferito che mercoledì, alle 11, il livello del fiume nella capitale Hanoi ha raggiunto 11,1 metri, il più alto degli ultimi 20 anni. L’ultima volta che si era registrato un livello simile era nel 2004, quando l’acqua aveva toccato 11,04 metri. La situazione è attentamente monitorata e da ieri sono iniziate le evacuazioni delle abitazioni situate nelle aree più a rischio lungo le sponde del fiume. Diverse zone risultano già allagate, aggravate dall’incapacità dei sistemi di drenaggio di gestire l’enorme quantità di pioggia. Si prevede che la piena raggiunga il suo picco ad Hanoi, per poi iniziare a ritirarsi lentamente durante la notte.

