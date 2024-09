Tragedia sfiorata a Torino: grosso albero crolla sul marciapiede, forse colpa del maltempo

MeteoWeb

Gli eventi meteo estremi di questi mesi, compresa la forte pioggia di ieri, potrebbero essere le cause del crollo di un albero di circa 20 metri di altezza che fa parte del giardino La Marmora, nel centro di Torino. Avrebbe potuto essere una tragedia perché la pianta si è schiantata sul marciapiede ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. A determinare il crollo, secondo i primi accertamenti, è stata la rottura a circa 4 metri di altezza di uno dei due cormi, quello più piccolo.

L’albero, appartenente alla specie ‘Pterocarya fraxinifolia bicormica’, per la sua dimensione e ubicazione, era oggetto di costanti controlli e cure, fanno sapere da Palazzo Civico. L’ultimo, risalente al 2022, comprensivo di tomografia al colletto, non aveva evidenziato particolari problematiche. In questo periodo, precisa ancora l’amministrazione comunale, gli alberi sono in piena vegetazione ed il peso della chioma unito alle sollecitazioni ripetute di pioggia e vento potrebbe aver determinato la rottura. Non è escluso che l’albero debba essere abbattuto perché, con la perdita del cormo, la pianta risulterebbe sbilanciata- La scelta sarà fatta dai tecnici del Verde Pubblico dopo aver completato l’intervento di messa in sicurezza dell’area.

Intanto, per domani è allerta meteo arancione su parte del Piemonte a causa di una violenta ondata di maltempo, per la quale sarà attivata la Sala operativa della Protezione Civile. Prestare attenzione.

