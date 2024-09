Trentino, automobilista insegue e filma tre cuccioli di orso: denunciato

MeteoWeb

Dopo l’orso inseguito in provincia di Brescia, ora è la volta di tre cuccioli inseguiti e filmati da un automobilista in provincia di Trento. Il fatto è accaduto su una strada di Vico Cavedine, in Valle dei Laghi. L’automobilista non ha resistito alla possibilità di registrare l’inseguimento per poi postarlo sui social. “Si tratta di un comportamento pericoloso che può mettere a repentaglio la vita dei cuccioli medesimi e anche la sicurezza degli automobilisti”, scrive in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA).

“Ci si chiede inoltre se quei tre cuccioloni non siano quelli di KJ1 ma al momento non vi sono ipotesi attendibili in questo senso. Tornando all’automobilista, lo denunciamo per disturbo della fauna selvatica, come abbiamo fatto con quello in provincia di Brescia“, concludono gli animalisti.

