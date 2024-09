Ue e Uruguay siglano un memorandum sull’idrogeno verde: finanziamento di 2 milioni di euro

MeteoWeb

Oggi, i governi dell’Uruguay e dell’Unione Europea hanno ufficialmente firmato un memorandum d’intesa mirato a potenziare la cooperazione energetica bilaterale, con un focus particolare sullo sviluppo dell’idrogeno verde. L’annuncio è stato dato dalla commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson, durante un forum energetico, in presenza del ministro dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere dell’Uruguay, Elisa Facio.

Simson ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è sostenere l’Uruguay nello sviluppo dei settori rinnovabili e facilitare gli investimenti“, specificando che il memorandum renderà possibile un finanziamento iniziale di circa 2 milioni di euro.

Inoltre, la commissaria ha sottolineato che, grazie all’approvazione recente dell’Accordo Quadro Bilaterale con la Banca Europea per gli Investimenti, si apre la strada a finanziamenti per progetti energetici pubblici in Uruguay. “La Banca europea per gli investimenti è molto interessata a investire nella produzione di idrogeno verde in Uruguay, nel quadro della sua agenda europea Global Gateway“, ha aggiunto.

Dal canto suo, la ministra Facio ha messo in evidenza che, grazie all’accordo con l’UE, l’Uruguay prevede di produrre un milione di tonnellate di idrogeno a zero emissioni entro il 2040, con la maggior parte destinata all’export. “Dal punto di vista finanziario si tratterebbe – ha aggiunto – di un investimento di 18 miliardi di dollari con oltre 30.000 posti di lavoro“, ha concluso Facio.

