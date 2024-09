Uragano Helene, Biden: “almeno 10 Stati devastati da catastrofe storica”

MeteoWeb

Sono salite ad almeno 120 in sei Stati le vittime dell’uragano Helene che ha flagellato il Sud degli USA. Gli Stati interessati sono, ad oggi, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee e Virginia. Diversi funzionari pubblici, tuttavia, hanno dichiarato che il bilancio delle vittime è destinato a salire. Al momento, l’uragano Helene è il terzo più devastante degli ultimi 50 anni, dietro a Katrina nel 2015 (1.833 vittime) e Ian nel 2022 (150 morti).

“Almeno dieci Stati americani sono stati danneggiati dall’uragano Helene“, ha detto il Presidente USA Joe Biden parlando alla Casa Bianca. Il Presidente ha definito il fenomeno “storico“, parlando di “comunità devastate” dall’uragano. “Preghiamo per le vite perdute”, ha aggiunto. Biden ha dichiarato di aver parlato con i Governatori degli stati colpiti, che gli hanno riferito di non aver mai visto niente del genere prima. “È stata una tempesta storica. È stata devastante”, ha detto, raccomandando agli abitanti delle aree colpite di seguire le istruzioni delle autorità locali per restare in sicurezza. Biden ha inviato la direttrice della Fema, la Protezione Civile americana, in North Carolina, al momento epicentro dell’emergenza.

Biden ha promesso di andare “prima possibile” nelle aree colpite, probabilmente entro questa settimana. Mercoledì 2 o giovedì 3 ottobre, il Presidente potrebbe recarsi in North Carolina in visita, ma non vuole che le operazioni per organizzare la sua sicurezza interferiscano con il lavoro delle squadre di soccorso. “La mia prima responsabilità – ha aggiunto – è garantire tutto l’aiuto di cui le persone nelle aree colpite hanno bisogno“. Il Governo federale aiuterà gli Stati colpiti dall’uragano Helene “per tutto il tempo necessario”, ha affermato Biden. Il Presidente sta valutando di chiedere una seduta straordinaria del Congresso per stanziare maggiori fondi.

Il vicepresidente Kamala Harris visiterà le zone colpita non appena ci saranno le circostanze e assicurandosi che la sua visita non complichi le già affannose attività di soccorso. Harris segue da vicino gli sviluppi ed è in contatto con la Protezione Civile, oltre ad aver già avuto modo di parlare con Roy Cooper, il Fovernatore democratico del North Carolina. Inoltre, ha fatto sapere la sua campagna, ha “contattato” i Governatori repubblicani di Georgia e Florida, rispettivamente Brian Kemp e Ron DeSantis

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.