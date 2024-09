Uragano Helene, negli USA 116 morti accertati “ma bilancio finale sarà molto peggiore”

MeteoWeb

E’ salito ad almeno 116 il bilancio delle vittime dell’uragano Helene, che ha colpito finora sei Stati nel sudest degli Usa. Lo riporta il “New York Times”, citando funzionari pubblici, operatori dei servizi di emergenza, medici legali e agenti di polizia. Gli Stati interessati sono, ad oggi, la Florida, la Georgia, la Carolina del Nord, la Carolina del Sud, il Tennessee e la Virginia. Diversi funzionari pubblici, tuttavia, hanno dichiarato che il bilancio delle vittime è destinato a salire.

Nella Carolina del Nord, uno degli stati più colpiti da Helene (42 le vittime), più di 92.000 abitazioni e attività commerciali della Contea di Buncombe risultano, dalle prime ore di questa mattina, ancora senza corrente. Secondo le prime stime, i danni alle proprietà ammonterebbero tra i 15 e i 26 miliardi di dollari (stime di Moody’s Analytics), mentre i danni all’economia americana in generale si attesterebbero tra i 95 e 110 miliardi di dollari (stime di Accuweather).

A breve, il presidente Joe Biden parlerà dalla Casa Bianca per illustrare a risposta della sua Amministrazione alle devastazioni causate dall’uragano Helene. La vicepresidente Kamala Harris ha cancellato un evento elettorale in programma a Las Vegas per essere stamani a Washington nel quartier generale della Fema (l’agenzia federale per la protezione civile, ndr) per essere aggiornata sulla situazione. Harris, hanno riferito dalla sua campagna, visiterà le aree colpite da Helene “il prima possibile“.

L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano Donald Trump si recherà oggi in Georgia per visitare le zone colpite dell’Uragano Helene, e ”favorirà la distribuzione di aiuti umanitari”. Lo rende noto la campagna elettorale di Trump. Ieri Trump, durante un comizio a Erie in Pennsylvania, ha detto che ”è stata dura. E’ stato un uragano enorme e mostruoso che ha colpito molto più duramente di quanto chiunque avrebbe mai pensato possibile. Quindi vogliamo solo fare i nostri migliori auguri a tutti“.

Calano i prezzi del gas per i blackout dovuti all’uragano Helene

I future sul gas naturale degli Stati Uniti oggi sono scesi di circa l’1%, con un piccolo aumento della produzione nel fine settimana e previsioni di una domanda inferiore nelle prossime due settimane, rispetto a quanto previsto in precedenza. Il piccolo aumento della produzione è avvenuto quando alcuni trivellatori hanno riavviato la produzione nel Golfo del Messico, ora che l’uragano Helene ha attraversato l’area. Il calo della domanda, nel frattempo, è stato dovuto in parte ad una riduzione della quantità di generatori di energia a gas che probabilmente bruceranno, con oltre due milioni di case e aziende ancora senza elettricità nel sudest e nel Midwest degli Stati Uniti, dopo che Helene ha colpito la regione alla fine della scorsa settimana. I future sul gas del mese precedente per la consegna di novembre sul New York Mercantile Exchange alle 13:02 GMT sono scesi di 1,9 centesimi (-0,7%), a 2,883 dollari per milione di unità termiche britanniche. Venerdì scorso il contratto ha chiuso al massimo dal 18 giugno.

Nonostante il piccolo calo, il mese precedente è rimasto in territorio tecnicamente ipercomprato per il secondo giorno consecutivo per la prima volta da maggio. Nel mese, il contratto è salito di circa il 36%, il massimo in un mese da luglio 2022. Nel trimestre, il mese precedente è salito di circa l’11%, dopo essere balzato del 48% nell’ultimo trimestre. Con i future sul gas in rialzo di circa il 45% nelle ultime cinque settimane, gli speculatori hanno aumentato le loro posizioni nette lunghe su future e opzioni sul New York Mercantile e Intercontinental Exchange per la quarta settimana consecutiva al massimo da inizio luglio. Nel frattempo, in Canada i prezzi del gas del giorno dopo presso l’hub AECO in Alberta sono scesi a 4 centesimi per mmBtu, il minimo da quando hanno toccato un minimo storico di circa 2 centesimi nell’agosto 2022.

