Uragano Helene, Biden: “Tempesta storica e devastante”

In una conferenza stampa tenutasi per fare il punto sulla situazione a seguito del passaggio dell’Uragano Helene, il presidente americano Joe Biden ha reso noto di aver contattato i governatori degli stati colpiti, i quali gli hanno riferito di non aver mai assistito a eventi simili in precedenza. Biden ha dichiarato: “È stata una tempesta storica. È stata devastante.”

Il presidente ha esortato gli abitanti delle aree interessate a seguire le istruzioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza. Inoltre, ha assicurato che la sua amministrazione si impegnerà a non abbandonare la popolazione colpita, evidenziando che sta considerando di richiedere una seduta straordinaria del Congresso per stanziare fondi supplementari per la gestione dell’emergenza.

Biden ha anche comunicato che potrebbe visitare il Nord Carolina mercoledì o giovedì, ma ha sottolineato la sua intenzione di non far sì che le misure di sicurezza legate al suo arrivo interferiscano con le operazioni di soccorso in corso. Nel frattempo, il bilancio delle vittime ha raggiunto il drammatico numero di 115.

