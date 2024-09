Uragano Helene, migliaia di soldati della Guardia Nazionale schierati nelle zone colpite

MeteoWeb

Migliaia di soldati della Guardia nazionale sono stati schierati per aiutare le opere di soccorso nelle aree degli Stati Uniti devastate dall’uragano Helene, che finora ha provocato 120 vittime accertate. Lo ha annunciato il Pentagono. Le guardie arrivano da Connecticut, Maryland, Pennsylvania, Iowa, Ohio, New York e South Carolina e sono state impiegate in Florida, Georgia, North e South Carolina, e Alabama. In Florida sono già 3500 i soldati della Guardia nazionale al lavoro, oltre a centinaia di veicoli tattici e undici elicotteri. In North Carolina, entro le prossime ore, arriveranno diciotto elicotteri, di cui dieci del corpo dei Marines.

