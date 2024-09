USA, riapre la centrale nucleare di Three Mile Island per fornire elettricità a Microsoft

MeteoWeb

Il gruppo energetico americano Constellation ha annunciato la riapertura di un’unità di Three Mile Island in Pennsylvania per fornire elettricità ai data center di Microsoft. Nel 1979, nell’impianto è avvenuto il più grave incidente nucleare nella storia degli Stati Uniti. Secondo la nota stampa, l’accordo firmato con il colosso americano dell’informatica ha una durata di 20 anni e consentirà di rilanciare l’unità 1, vicina a quella teatro dell’incidente.

La società ha precisato che il primo reattore dell’impianto tornerà in funzione nel 2028, previa autorizzazione da parte della Commissione per la regolamentazione del nucleare (Nrc). Microsoft, da parte sua, acquisterà l’elettricità per soddisfare il fabbisogno energetico dei suoi centri data. L’accordo è stato definito da Constellation come il più importante mai firmato dall’azienda.

L’Unità 1 aveva cessato le operazioni nel 2019 per ragioni economiche, in un momento di accresciuta concorrenza da parte delle compagnie produttrici di gas naturali e di energia da fonti rinnovabili.

