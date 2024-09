Cede cornicione di neve sul Monte Castore: un morto e 4 feriti

MeteoWeb

Un alpinista morto e 4 feriti e trasportati in ospedale. È il bilancio dell’incidente avvenuto oggi sul Monte Castore, in Valle d’Aosta, che ha coinvolto 8 alpinisti. L’allarme ai soccorritori era arrivato come incidente provocato da una valanga ma, una volta giunti sul posto, gli uomini del Soccorso Alpino valdostano hanno potuto appurare meglio la dinamica dell’accaduto: è stata una caduta di gruppo da un cornicione di neve a provocare l’incidente.

In discesa dalla vetta, gli otto alpinisti – spagnoli in base alle prime informazioni raccolte – sono arrivati fino al Colle del Felik. Qui, forse a causa della scarsa visibilità, non si sono accorti di essere molto vicini al vuoto sottostante, finendo su un cornicione di neve che poi ha ceduto. Gli alpinisti sono caduti sulla roccia per 150-200 metri. L’incidente si è verificato a quota a 4.061 metri e il recupero è avvenuto attorno a quota 3.900 metri. Da qui, con le barelle, i soccorritori del Sav e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia hanno portato sino al rifugio Sella (3.585 metri) la vittima e i quattro feriti.

Dal rifugio, i feriti sono stati portati in elicottero all’ospedale di Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Altri 3 sono stati portati a Cervinia, e sono ora a disposizione della Guardia di Finanza per le informazioni utili a definire la dinamica dell’evento.

A causa del maltempo, l’elicottero non era potuto intervenire sul luogo dell’incidente e quindi una squadra di soccorritori si era mossa via terra dal rifugio.

