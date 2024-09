MeteoWeb

È in corso un intervento del Soccorso Alpino valdostano per una valanga avvenuta sul Monte Castore, a 3900 metri di altitudine. Una squadra, partita dal rifugio Quintino Sella, si sta muovendo via terra. Impossibile l’intervento in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse.

