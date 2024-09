Venti di guerra e cambiamento climatico a “Tv7”

MeteoWeb

La puntata di “Tv7” in onda venerdì 27 settembre a mezzanotte su Rai 1 si apre con “Il dono“, un’inchiesta dedicata al reparto trapianti del Niguarda di Milano. A 30 anni dalla morte di Nicholas Green e dalla donazione dei suoi organi, che salvarono la vita a sette persone, il programma racconta il complesso e delicato percorso della donazione di reni, le storie dei donatori e dei loro familiari, il dolore e le rinascite, senza dimenticare le inesorabili liste di attesa.

Il focus si sposta poi sul Medio Oriente, a quasi un anno dall’attacco di Hamas del 7 ottobre e dopo l’invasione della striscia di Gaza, ridotta ormai in macerie. Netanyahu allarga la guerra al Libano per fermare i razzi di Hezbollah nel nord di Israele, che hanno già causato alcune migliaia di sfollati israeliani. Con un’ondata incessante di attacchi, migliaia di bombe e centinaia di vittime tra miliziani di Hezbollah e civili, l’inviato del Tg1 ha raccolto le storie e le voci di questo nuovo capitolo di una odissea senza fine, in cui l’incubo di un’invasione terrestre da parte delle truppe israeliane potrebbe far divampare l’incendio in tutta la regione.

Un’altra guerra infiamma il pianeta: la Russia bombarda le città e avanza in Donbass. Tuttavia, dopo più di due anni e mezzo, non vince. Molti colpi sono stati assestati dall’Ucraina agli arsenali degli invasori, e lo sfondamento nella regione di Kursk restituisce di Putin un’immagine di leader non inarrestabile, agli occhi del mondo e a Mosca. Lo “zar che non vince” alza il tiro, minacciando l’uso dell’atomica.

In Italia, la furia degli elementi ha sconvolto l’Emilia Romagna: case divelte, argini saltati, fango e distruzione. Chi ha perso tutto nelle ultime ondate di maltempo cerca faticosamente di tornare alla “normalità”. “Tv7” propone un reportage con il geologo Paride Antolini lungo il corso dei fiumi che non hanno “retto”, da Modigliana fino a Traversara, seguendo il corso dell’acqua: gli argini fragili, i frutteti e vivai sommersi, la cementificazione e il rischio idrogeologico.

Situazione drammaticamente diversa in Sicilia, dove invasi a secco e bacini semivuoti rappresentano una crisi idrica in continua crescita. Un viaggio tra le colture che cambiano, con aranceti e limonaie in grave sofferenza. Per la crisi climatica, siamo oramai la “sommità” del Sud del mondo, insieme alla Spagna.

In una Milano che cambia volto continuamente, riuscendo a coniugare tradizione e innovazione, una delle ultime mode “riscoperte” è quella degli abiti usati. È la generazione Z ad andare pazza per i negozi di seconda mano. In chiusura, un tributo al grande cinema: “Vermiglio” di Maura Delpero batte “Parthenope” di Paolo Sorrentino, con il film della regista, già Leone d’Argento a Venezia, scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar. Infine, si celebra Marcello Mastroianni, elegante, eclettico e dalla voce inconfondibile, che nasceva cento anni fa. In “Tv7”, un omaggio al divo italiano scomparso nel 1996.

