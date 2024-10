Dal 14 al 18 ottobre, il Congresso internazionale di Astronautica IAC a Milano

Il tema dell’edizione 2024 è “Responsible Space for Sustainability”, che sarà declinato in tutto il programma convegnistico e nella grande esposizione all’Allianz Mi.Co. Center. Grande attenzione a coinvolgere, ispirare, includere le nuove generazioni, i Paesi emergenti del settore e le diversità: IAC 2024 prevede un ricco programma di eventi coerenti con il 3G Program, che identifica in tre parole la volontà di raccogliere e superare le nuove sfide della ricerca spaziale: Geography, Generation, Gender.

Con 10.000 partecipanti e oltre 7.000 abstract scientifici presentati da 2.300 organizzazioni provenienti da 106 Paesi, lo IAC 2024 sarà la più grande edizione di sempre. Gli espositori sono oltre 500 da 46 Paesi. Nuovi format anche nella parte convegnistica: insieme a plenarie tematiche con i protagonisti dello spazio mondiale, numerose sessioni speciali, presentazioni interattive, forum di networking sulle principali tematiche.

La cerimonia di inaugurazione del Congresso, la mattina del 14 ottobre, sarà un momento centrale, non solo per dare inizio ai lavori ufficiali, ma anche per celebrare l’identità italiana. Alla cerimonia parteciperanno autorità nazionali e internazionali, i vertici delle principali agenzie spaziali, leader del settore e una vasta rappresentanza di astronauti provenienti da tutti i continenti.

L’intera comunità spaziale italiana ha collaborato per fare di IAC 2024 un evento straordinario, evidenziando il sistema spaziale nazionale e promuovendo il dialogo globale. Questa comunità comprende le associazioni di impresa (AIAD, AIPAS, ASAS), le aziende – dai grandi gruppi alle Pmi e alle startup distribuite su tutto il territorio, la comunità scientifica e le Istituzioni.

L’Italia ha una governance spaziale nazionale che la pone in Europa tra i primi Paesi, anche grazie al lavoro svolto dall’Agenzia Spaziale Italiana, che è tra le agenzie più autorevoli a livello globale.

In questo suo ruolo, l’ASI sarà presente a tutti i più importanti eventi, tra cui: