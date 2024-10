Spazio: per il 2025 la NASA punta su Crew Dragon, dubbi su Starliner

MeteoWeb

Per i voli umani commerciali del 2025, la NASA punta sulla navetta Crew Dragon di SpaceX, con cui lancerà le missioni Crew 10 e 11 per la rotazione degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Resta ancora incerto il primo volo operativo della navetta Starliner di Boeing, che ancora non ha ottenuto la certificazione necessaria dopo i problemi tecnici riscontrati nel volo di prova concluso a settembre con il rientro sulla Terra senza equipaggio.

Lo ha reso noto l’agenzia spaziale americana sul proprio sito, e lo conferma anche Pam Melroy, vice amministratore della NASA, durante il Congresso Internazionale di Astronautica (IAC 2024) in corso a Milano. Starliner “è in fase di revisione dei dati. Dobbiamo prendere una decisione: abbiamo bisogno di un altro volo di prova?”, ha detto Melroy, precisando che non è stata ancora definita una tempistica per la conclusione dell’analisi dei dati.

