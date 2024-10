Il 21 ottobre 1805 la Battaglia di Trafalgar, la vittoria che sancì la supremazia britannica

MeteoWeb

Il 21 ottobre 1805, al largo delle coste di Cadice, si combatté una delle battaglie navali più decisive della storia: la Battaglia di Trafalgar. Nell’ambito delle guerre napoleoniche, la flotta britannica, guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson, sconfisse una coalizione franco-spagnola, infliggendo un colpo fatale alle ambizioni navali di Napoleone Bonaparte.

La flotta britannica, composta da 27 navi, affrontò una forza nemica superiore, con 33 vascelli franco-spagnoli. Tuttavia, la superiorità tattica di Nelson e la disciplina degli equipaggi britannici ribaltarono le sorti dello scontro. Nelson adottò una strategia innovativa: invece di attaccare in linea, la sua flotta si lanciò in due colonne per spezzare la formazione avversaria, provocando caos e confusione tra i nemici.

La battaglia, vinta dai britannici senza la perdita di una singola nave, costò la vita all’ammiraglio Nelson, colpito da un cecchino francese durante il combattimento. La sua morte, avvenuta poche ore dopo la vittoria, lo consacrò come eroe nazionale. Trafalgar segnò la fine delle ambizioni di Napoleone di invadere la Gran Bretagna e assicurò alla Royal Navy il dominio dei mari per oltre un secolo.

