Il 22 ottobre 1968 il trionfo di Apollo 7, un passo decisivo verso la Luna

Il 22 ottobre 1968 la missione Apollo 7 concluse con successo il suo storico viaggio, ammarando nell’Oceano Atlantico dopo aver orbitato attorno alla Terra 163 volte. Questa missione segna una tappa fondamentale nel Programma Apollo della NASA, essendo il primo volo con equipaggio della serie, avvenuto dopo la tragedia dell’Apollo 1 del 1967.

A bordo della capsula, gli astronauti Walter Schirra, Donn Eisele e Walter Cunningham dimostrarono la piena funzionalità del modulo di comando e servizio, un passo cruciale per le future missioni lunari. Durante gli 11 giorni di missione, l’equipaggio svolse una serie di test tecnici e trasmise la prima diretta televisiva dallo Spazio, avvicinando il pubblico terrestre alla realtà del volo spaziale.

Il successo di Apollo 7 fu un’iniezione di fiducia per la NASA, che stava affrontando enormi pressioni politiche e tecniche per raggiungere l’obiettivo di far sbarcare un uomo sulla Luna entro la fine del decennio, come promesso dal presidente John F. Kennedy.

L’ammaraggio sicuro nell’Atlantico sancì il pieno recupero del morale e delle ambizioni spaziali americane, spianando la strada alla storica missione Apollo 11, che meno di un anno dopo avrebbe portato Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna.

