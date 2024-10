5 motivi per cui l’outbreak di tornado dell’uragano Milton è stato storico

MeteoWeb

Una delle caratteristiche più importanti dell’uragano Milton, che ha devastato la Florida il 9 ottobre, sono stati i suoi tornado, tutti verificatisi prima del landfall. Sebbene alcuni record di tornado siano stati battuti e nonostante decine di segnalazioni di vortici, la tempesta non è entrata tra i primi cinque outbreak di tornado generate da uragani nella storia.

I tornado sono comuni prima e dopo il landfall degli uragani. All’inizio di questa stagione, l’uragano Beryl ha generato 68 tornado dal Texas al Canada. Tuttavia, questa cifra è eclissata dall’uragano Beulah nel 1967, Rita nel 2005, Frances nel 2004 e Ivan, che ha causato 118 tornado in nove stati nel 2004 dopo aver toccato terra in Alabama.

Il National Weather Service (NWS) statunitense ha emesso 126 allerte tornado in Florida mercoledì 9 ottobre, un nuovo record per lo stato. Sono state ricevute in totale 45 segnalazioni di tornado, ma finora il NWS ne ha esaminate solo 17. Mentre continuano a svolgere le indagini, il numero potrebbe aumentare se si riscontrano danni aggiuntivi in ​​nuove aree, o diminuire se si scopre che più campi di danni sono causati dallo stesso tornado.

Anche se i numeri non dovessero aumentare, i tornado di Milton sono una parte importante dell’eredità della tempesta. Gli esperti di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, spiegano cosa c’era di così diverso nei tornado generati dall’uragano Milton.

I tornado di Milton sono stati insolitamente distruttivi

La maggior parte dei tornado causati dagli uragani sono relativamente deboli, ma il NWS ha confermato finora tre tornado EF3, classificati sulla scala Fujita avanzata, causati dall’uragano Milton. Gli uragani Beryl, Ivan, Frances e Rita hanno generato solo un tornado EF3 ciascuno. Solo un uragano, Beulah, ha generato più tornado EF3 (8) in Texas nel 1967. Nessun uragano ha mai causato un tornado EF4 o EF5.

Un tornado è stato particolarmente mortale

Uno dei tornado EF3 che si è spostato da Fort Pierce a Vero Beach ha ucciso sei persone nella comunità di anziani con case mobili di Spanish Lakes vicino a Port. St. Lucie, in Florida. Molte delle case sono state distrutte.

È più di qualsiasi tornado generato da uragano mai registrato. Solo un uragano ha ucciso più persone con i tornado: nel 2004, l’uragano Ivan ha causato sette vittime, quattro delle quali causate da un tornado EF2 vicino a Blountstown, in Florida. Dopo due tornado mortali in Florida a maggio, si è aggiunto l’uragano Milton, portando finora otto vittime nello stato quest’anno, alla pari di Oklahoma e Texas.

I tornado erano facilmente visibili

Poiché gli uragani contengono così tanta pioggia, i tornado durante gli uragani sono spesso avvolti da pioggia o nuvole, il che li rende difficili da vedere. I tornado di Milton si sono verificati tutti durante le ore diurne. Le tempeste che hanno generato i tornado in Florida mercoledì 9 ottobre erano simili ai temporali supercellulari a bassa precipitazione che si possono vedere nella Tornado Alley. Grazie a una fitta rete di telecamere stradali, il Dipartimento dei trasporti della Florida ha ripreso almeno tre dei tornado in video.

Un altro tornado EF3 è iniziato vicino a Wellington e poi si è spostato attraverso le città di Acreage, dove è stato registrato danneggiare una casa, Palm Beach Gardens e Jupiter Farms. Il tornado ha causato danni immensi a Palm Beach Gardens. Al Big Dog Ranch, che stava attivamente cercando di ritrovare i cani smarriti dall’uragano Helene, un video mostrava il tornado e i danni agli alberi e alle linee elettriche.

Tutti i tornado hanno preceduto l’uragano, a sud-est della traiettoria della tempesta

I tornado dell’uragano Milton si sono verificati principalmente nella Florida meridionale e orientale, mentre le inondazioni e i venti distruttivi si sono verificati a nord della traiettoria della tempesta, con uno storm surge (innalzamento di marea) estremo sulla costa occidentale a sud del landfall.

Anche se questa posizione per i tornado può sembrare strana, gli uragani in genere presentano forti tempeste a est e a sud. Le tempeste a sud del landfall si verificano normalmente sull’Oceano Atlantico ma la Florida è l’unico stato che ha terre che potrebbero trovarsi a sud-est del landfall di un uragano. Una tempesta che attraversa la parte meridionale della Florida o la Florida occidentale, come ha fatto Milton, è lo scenario peggiore per diffondere tornado nello stato.

I tornado possono verificarsi prima o dopo un uragano, ma nessuno si è verificato dopo il landfall di Milton perché l’uragano si è spostato a nord-est sulla Florida e poi direttamente al largo della costa il 9 e 10 ottobre.

Contando i rapporti preliminari da Milton, la Florida ha registrato 96 tornado quest’anno, classificandosi al quinto posto negli Stati Uniti continentali dietro Missouri, Illinois, Nebraska e Iowa, che sono a pari merito, e il Texas.

Le traiettorie di questi tornado potrebbero essere state extra lunghe

Uno dei tornado EF3 si è spostato dalla riserva di Miccosukee nelle Everglades, attraverso la I-75, sulla punta occidentale del Lago Okeechobee attraverso Sarasota Colony e si è dissipato vicino alla Brighton Seminole Reservation. Questo tornado è stato tracciato in via preliminare per 114km.

I tornado generati dagli uragani sono in genere di breve durata. Se si esaminano tutti i tornado mai segnalati negli Stati Uniti, si scoprirà che solo lo 0,23% è più lungo di 114km. Solo un tornado dell’uragano Beryl, Ivan, Frances, Beulah e Rita ha percorso più di 45km: un tornado dalla distanza di 86km generato in Louisiana dall’uragano Beryl nel luglio 2024.

La Florida non è uno stato in cui si verificano in genere tornado di lunga traiettoria. Se il tornado di 114km entrasse nei libri dei record, sarebbe il quinto più lungo nella storia dei tornado registrati nello stato ed è il tornado più lungo a sud di una linea da Bradenton a Palm Bay.

Un’altra indagine ancora incompleta sui tornado generati da Milton mostra una possibile traiettoria di 101km per un tornado che è iniziato nelle Everglades orientali e si è spostato a nord attraverso Deer City e Six Mile Bend, terminando sulla costa centro-orientale del Lago Okeechobee vicino a Port Mayaca. La traiettoria non è stata ancora confermata dal NWS e il tornado rimane senza classificazione al 15 ottobre.

Dopo un maggio molto attivo, gli Stati Uniti hanno avuto una stagione molto attiva con 1.712 tornado segnalati finora, rispetto alla media storica di 1.355.

