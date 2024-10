Abbassa il colesterolo cattivo e combatte l’infiammazione: ecco i sorprendenti benefici di un gustoso frutto

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato su Critical Reviews in Food Science and Nutrition ha evidenziato i sorprendenti benefici di un frutto comune e amato da molti. Secondo la revisione condotta dai ricercatori dell’Università della California, il consumo quotidiano di fragole, in quantità comprese tra una e quattro tazze (“cup”) al giorno, può migliorare significativamente la salute cardiovascolare, riducendo l’infiammazione e abbassando i livelli di colesterolo LDL, noto come “colesterolo cattivo“.

I benefici della fragola, un potente antinfiammatorio naturale che abbassa il colesterolo cattivo

La fragola è ricca di fitonutrienti benefici, tra cui polifenoli, fibre, micronutrienti e vitamine. Questi composti bioattivi sono stati associati a numerosi effetti positivi sulla salute, in particolare per quanto riguarda il metabolismo lipidico e la riduzione dell’infiammazione. I polifenoli presenti nella fragola, come l’acido ellagico e le antocianine, svolgono un ruolo cruciale nel proteggere il cuore e i vasi sanguigni, migliorando la circolazione e riducendo il rischio di accumulo di placche arteriose.

Secondo i ricercatori, il consumo regolare di questo gustoso frutto contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo “cattivo” LDL e dei trigliceridi, 2 fattori di rischio chiave per le malattie cardiovascolari. Inoltre, le fragole sembrano avere un potente effetto antinfiammatorio, riducendo l’infiammazione sistemica, che è un fattore determinante nello sviluppo di malattie cardiache.

Benefici per il cervello

Oltre ai benefici per il cuore, lo studio ha rivelato che le fragole possono anche sostenere la salute cerebrale. Grazie al loro alto contenuto di flavonoidi, come le antocianine, le fragole potrebbero aiutare a rallentare il declino cognitivo e a proteggere contro malattie neurodegenerative come la demenza. Questi composti antiossidanti contrastano lo stress ossidativo, uno dei fattori che contribuiscono all’invecchiamento del cervello e alla perdita di funzioni cognitive.

Come integrare le fragole nella dieta

Integrare le fragole nella propria dieta quotidiana è semplice e può apportare numerosi benefici per la salute. Possono essere consumate fresche, congelate o essiccate, mantenendo intatti i loro effetti positivi. Ecco alcune idee per includerle nella dieta:

Colazione – aggiungete una manciata di fragole fresche a yogurt, cereali o a un frullato per un boost di vitamine e fibre;

Spuntino – le fragole congelate possono essere un ottimo spuntino sano e rinfrescante;

Insalate – le fragole fresche possono dare un tocco dolce e saporito a insalate con verdure a foglia verde e noci.

Dolci salutari – utilizzate le fragole essiccate o fresche come base per un dessert a basso contenuto calorico, magari accompagnandole con cioccolato fondente o yogurt greco.

Un frutto “super” contro il colesterolo cattivo

La ricerca suggerisce che l’aggiunta di fragole alla dieta quotidiana può portare a miglioramenti significativi nella salute cardiovascolare e cerebrale, specialmente per coloro a rischio di malattie cardiache o declino cognitivo. Con proprietà antinfiammatorie e la capacità di abbassare il colesterolo cattivo, le fragole si confermano un “superfrutto” che non dovrebbe mancare nella nostra alimentazione quotidiana.

