Acqua alta a Venezia, si alza il MOSE

Anche questa mattina a Venezia sono state sollevate le paratoie mobili del MOSE a causa del maltempo che persiste da 2 giorni. Il Centro maree del Comune prevede un livello massimo di 120 centimetri in mare e di 90 centimetri in laguna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

