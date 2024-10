Al via oggi Sismex Appennino: nell’aretino l’esercitazione provinciale di Protezione Civile

MeteoWeb

Da oggi e fino a domenica 20, si svolgerà l’esercitazione su larga scala “Sismex Appennino 2024”, organizzata da Prefettura e Provincia di Arezzo per testare il Piano Provinciale di Protezione Civile e i Piani Comunali recentemente aggiornati e verificare le procedure di coordinamento e le attivazioni che, in caso di emergenza reale, risultano fondamentali per l’efficienza della risposta. L’esercitazione, che è rivolta al Sistema provinciale di protezione civile aretino, coinvolgerà anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) attraverso il suo Osservatorio Sismologico di Arezzo (INGV-OSCAR), oltre a 150 volontari di 26 Associazioni del territorio con i loro mezzi e attrezzature, 23 soggetti pubblici e privati del Sistema di Protezione Civile, 3 Unioni dei Comuni e 24 Comuni.

La simulazione sarà attivata dalla notizia di un evento sismico di magnitudo 6.0, con epicentro nell’Appennino romagnolo, con scenario atteso di lievi danni in Casentino, Valtiberina e, in misura minore, in Pratomagno. Oltre che per la verifica dei Piani di protezione civile, l’esercitazione sarà l’occasione per sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo un’emergenza, con la presenza a Bibbiena di un punto informativo della campagna di comunicazione “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”.

