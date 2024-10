Allarme a Taiwan: tifone Kong-rey in arrivo, venti oltre 200 km/h

MeteoWeb

L’Agenzia meteorologica centrale di Taiwan (CWA) ha emesso un’allerta per l’arrivo imminente del tifone Kong-rey, atteso sulla costa orientale dell’isola domani pomeriggio ora locale, con venti che potrebbero superare i 200 km/h. Il tifone, conosciuto come Leon nelle Filippine, ha intensificato la sua forza nelle ultime ore, diventando un tifone di intensità medio-alta, secondo quanto riferito dall’agenzia. L’allerta interessa le contee di Pingtung, Taitung e Hualien, ma potrebbe essere estesa a ulteriori distretti in base all’evoluzione del fenomeno. Alle 10:15 ora locale (04:15 ora italiana), Kong-rey si trovava circa 480 km a Sud/Est di Capo Eluanbi, sulla punta meridionale di Taiwan, e si muoveva verso Nord/Ovest ad una velocità compresa tra 15 e 20 km/h. Con un raggio di 300 km, la tempesta generava venti sostenuti di 183,6 km/h, con raffiche fino a 226,8 km/h.

Durante una conferenza stampa, il meteorologo della CWA Chu Mei-lin ha avvertito che, con l’avvicinarsi del tifone, sono previste piogge da forti a estremamente forti nelle aree montuose di Taipei e nelle contee orientali di Yilan e Hualien tra la notte e domani. Inoltre, lungo le coste di Taiwan e delle isole circostanti, si attendono onde alte fino a 6 metri, specialmente nelle aree orientali e sudorientali. Il presidente taiwanese, William Lai, ha esortato la popolazione nelle regioni orientali, meridionali e settentrionali a prendere precauzioni estreme nelle prossime ore, avvertendo che il tifone si sta muovendo rapidamente e porterà venti forti e piogge intense.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.