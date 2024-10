Allerta asteroide 2023 DW: la possibilità di un San Valentino apocalittico

MeteoWeb

Il 14 febbraio 2046 potrebbe essere una data che entrerà nei libri di storia per un motivo molto diverso dal romanticismo di San Valentino. La NASA sta monitorando attentamente un asteroide, denominato 2023 DW, che ha una possibilità su 400 di colpire la Terra in quella data. Questa scoperta ha suscitato un notevole interesse nella comunità scientifica e tra il pubblico, data la potenziale minaccia che rappresenta 2023 DW è stato scoperto il 26 febbraio 2023 e ha rapidamente attirato l’attenzione degli scienziati per la sua traiettoria potenzialmente pericolosa. Con un diametro stimato di circa 50 metri, equivalente alla lunghezza di una piscina olimpionica, 2023 DW è abbastanza grande da causare danni significativi se dovesse impattare la Terra.

L’asteroide è stato classificato con un punteggio di 1 sulla Scala Torino, che misura il rischio di impatto di oggetti spaziali. Questo punteggio indica che, sebbene l’impatto sia estremamente improbabile, merita comunque attenzione e monitoraggio continuo. Gli scienziati hanno condotto simulazioni per determinare le possibili conseguenze di un impatto. Se 2023 DW dovesse colpire una zona densamente popolata, potrebbe causare danni significativi, simili a quelli dell’evento di Chelyabinsk del 2013, quando un meteorite esplose sopra la Russia, causando danni a edifici e ferendo circa 1.500 persone.

Un impatto di 2023 DW potrebbe avere conseguenze devastanti, a seconda del luogo di collisione. Se dovesse colpire un’area urbana, i danni potrebbero essere catastrofici, con la distruzione di infrastrutture e potenziali perdite di vite umane. Tuttavia, se l’impatto avvenisse in un’area disabitata o nell’oceano, i danni sarebbero significativamente ridotti.

