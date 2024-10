Allerta Faa: possibile blocco del timone sui Boeing 737

MeteoWeb

La Federal Aviation Administration (Faa) ha lanciato un avviso di sicurezza rivolto alle compagnie aeree riguardante il rischio di un movimento “limitato” o addirittura “bloccato” del timone su alcuni velivoli Boeing 737, in particolare durante la fase di atterraggio. La scorsa settimana, il National Transportation Safety Board (Ntsb) ha dichiarato che oltre 40 operatori stranieri potrebbero utilizzare aerei Boeing 737 Max o 737 Next Generation con componenti del timone che potrebbero compromettere la sicurezza dei voli.

Il 26 settembre, il consiglio ha emesso raccomandazioni urgenti in materia di sicurezza, sollecitando la Faa a prendere provvedimenti immediati per affrontare il potenziale rischio di blocco del sistema di controllo del timone su alcuni modelli Boeing 737. Questo avviso è arrivato in seguito a un incidente avvenuto a febbraio, che ha coinvolto un volo della United Airlines, durante il quale si è verificato un problema simile.

