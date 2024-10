Allerta Meteo a Messina: chiuse ville, cimiteri e impianti sportivi per la giornata del 19 ottobre 2024

MeteoWeb

In seguito all’allerta meteo emanata dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Sindaco di Messina ha firmato l’ordinanza n° 185, che prevede la chiusura di ville, cimiteri e impianti sportivi all’aperto, nonché la sospensione delle manifestazioni all’aperto per la giornata odierna. Questa decisione, che mira a tutelare la sicurezza della cittadinanza, è stata comunicata nel contesto di un avviso che prevede un livello di allerta codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico.

Il maltempo a Messina

L’ordinanza è stata emessa a seguito della comunicazione della Protezione Civile riguardante le condizioni meteorologiche avverse, che si protrarranno dalle ore 00:00 alle 24:00 di oggi. Secondo le previsioni, si prevede l’arrivo di venti forti con raffiche di burrasca, mareggiate lungo le coste esposte e piogge diffuse che potrebbero sfociare in rovesci o temporali. Il dott. Daniele Ingemi, esperto meteorologo del Comune, ha confermato che si prevede un incremento delle perturbazioni nel corso della giornata, rendendo necessarie misure preventive.

Il Sindaco, nel suo provvedimento, ha sottolineato come il livello di allerta comunicato imponga l’attivazione di procedure di emergenza, richiamando l’attenzione sulla sicurezza pubblica. Le autorità locali, in particolare i Presidi Territoriali geologici, sono già operativi dalla mattina, contribuendo a monitorare la situazione.

Le misure di sicurezza

Con l’ordinanza n° 185, il Sindaco ha stabilito le seguenti misure:

Chiusura delle Ville Comunali : tutte le aree verdi e i parchi della città rimarranno chiusi. Questa misura è volta a evitare incidenti dovuti a cadute di rami o altri pericoli legati alle condizioni meteorologiche avverse.

: tutte le aree verdi e i parchi della città rimarranno chiusi. Questa misura è volta a evitare incidenti dovuti a cadute di rami o altri pericoli legati alle condizioni meteorologiche avverse. Chiusura dei Cimiteri : per garantire la sicurezza di visitatori e operatori, i cimiteri comunali saranno inaccessibili fino a nuova comunicazione. Si tratta di una misura di prevenzione che mira a tutelare la salute di tutti coloro che potrebbero recarsi nei luoghi di sepoltura.

: per garantire la sicurezza di visitatori e operatori, i cimiteri comunali saranno inaccessibili fino a nuova comunicazione. Si tratta di una misura di prevenzione che mira a tutelare la salute di tutti coloro che potrebbero recarsi nei luoghi di sepoltura. Sospensione delle Manifestazioni: tutte le manifestazioni pubbliche previste all’aperto sono annullate. Questa decisione si allinea con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio per i partecipanti.

L’ordinanza è stata emessa ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco la responsabilità di attuare misure di emergenza in situazioni di crisi. Sono stati richiamati anche vari articoli del D.Lgs. n. 01/2018 e della Legge Regionale n. 14/1998, che disciplinano le funzioni di protezione civile degli enti locali. Tali disposizioni conferiscono al Sindaco il potere di garantire un coordinamento efficace delle attività di protezione civile e di gestione delle emergenze sul territorio.

Il Sindaco, esprimendo la propria preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, ha esortato la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a evitare spostamenti non necessari. Le condizioni meteorologiche avverse possono comportare rischi significativi, e la cooperazione dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza collettiva.

La comunità è invitata a rimanere vigile e a seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità locali e dalla Protezione Civile. Inoltre, è importante che i cittadini segnalino eventuali situazioni di emergenza alle autorità competenti, contribuendo così a un’efficace gestione della crisi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.