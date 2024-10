Maltempo, primo violento temporale risale sullo Stretto di Messina: nubifragi in atto tra Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Il maltempo inizia a picchiare in modo molto serio all’estremo Sud Italia, in Calabria e Sicilia, le due Regioni maggiormente colpite dal violento Ciclone Mediterraneo che imperverserà a lungo, almeno per altri 5-6 giorni. Il primo forte temporale sta risalendo lo Stretto di Messina, dov’è giunto intorno alle 21:15 e sta provocando piogge torrenziali su Reggio Calabria. Nella zona di Ravagnese, dove sorge l’Aeroporto di Reggio Calabria, sono già caduti ben 10mm di pioggia in meno di 30 minuti con temperatura crollata a +19°C e forti raffiche di vento.

Piove in modo ancor più sostanzioso nel cuore della Sicilia, nelle aree più colpite dalla siccità dei mesi scorsi: oggi sono già caduti 64mm di pioggia a Valguarnera Caropepe, 58mm a Camastra, 54mm a Riesi, 52mm ad Aidone, 49mm a Canicattì e Favarotta. La mappa della protezione civile aggiornata alle 20:00 dimostra quanto siano estese le precipitazioni già oggi in Sicilia:

In serata le piogge più serie si sono già estese e intensificate a catanese e messinese, ma sarà nel weekend che si intensificheranno ulteriormente ponendo fine all’emergenza della siccità e aprendo una nuova fase di piogge torrenziali e alluvioni. Massima allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.