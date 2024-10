Allerta Meteo, MAPPA shock del modello Swiss per la Calabria: 830mm di pioggia nel weekend!!!

MeteoWeb

La Calabria sarà la Regione più colpita dal maltempo dei prossimi giorni, e non perchè le altre verranno risparmiate: i fenomeni meteo estremi flagelleranno l’Italia intera ma la Calabria è in pole position per piogge alluvionali tra sabato, domenica e lunedì. Saranno tre giorni davvero terribili, in modo particolare per le zone joniche. La protezione civile ha già diramato l’allarme arancione per sabato in tutta la Regione, ma è probabile che per domenica e lunedì il livello di allerta venga innalzato a rosso, il massimo possibile.

La situazione è molto preoccupante: le piogge più forti inizieranno nel pomeriggio-sera di sabato e proseguiranno ininterrotte per oltre 48 ore, flagellando tutto il versante jonico della Calabria, tra le province di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria. Uno dei modelli meteorologici disponibili, lo Swiss, prevede addirittura un picco di 830mm (!!!) in soli due giorni (sabato e domenica) tra Crotone e Catanzaro, nell’entroterra della Sila e in modo particolare nella Sila Piccola, quella sud/orientale. In questa mappa sono escluse le precipitazioni, molto forti, previste per lunedì quando il clou del maltempo si estenderà anche al reggino e ai settori meridionali della Regione:

La mappa mostra come sia vastissima l’area che riceverebbe oltre 300mm di pioggia, dalla costa catanzarese fino addirittura a Cosenza. Significherebbe mezza Calabria completamente sott’acqua.

In generale, anche gli altri modelli confermano uno scenario simile. Se solo cadesse la metà di questo quantitativo pluviometrico, sarebbe un disastro con conseguenze drammatiche per frane, esondazioni, smottamenti e inondazioni.

Cos’è il modello meteorologico Swiss

Il modello meteorologico Swiss, noto anche come Swiss Model o COSMO-1 (in precedenza chiamato COSMO-CH), è un modello di previsione meteorologica ad alta risoluzione sviluppato e utilizzato principalmente in Svizzera ma molto accurato anche per l’Italia. Questo modello fa parte della collaborazione tra vari servizi meteorologici europei sotto il consorzio COSMO (Consortium for Small-Scale Modeling), che mira a sviluppare e migliorare modelli numerici per le previsioni a corto raggio.

Ecco le caratteristiche principali del modello Swiss (COSMO-1):

Alta risoluzione: COSMO-1 opera con una risoluzione spaziale molto alta, di circa 1 km, il che lo rende particolarmente efficace per prevedere fenomeni locali come temporali, nebbie, venti locali e le interazioni complesse con le montagne. Questo è cruciale in Svizzera, dove la geografia alpina crea situazioni meteorologiche complesse. Previsioni a breve termine: È progettato per fornire previsioni a breve termine (fino a 24-48 ore), il che lo rende utile per decisioni rapide e precise, come la gestione delle emergenze o la pianificazione di eventi pubblici. Dati aggiornati frequentemente: COSMO-1 viene eseguito più volte al giorno, aggiornando costantemente i dati meteorologici grazie a osservazioni satellitari, radar e stazioni meteorologiche di superficie. Previsioni di alta precisione per il territorio svizzero: Essendo specifico per la Svizzera, il modello integra con precisione le condizioni locali, come la topografia e le caratteristiche climatiche, fornendo previsioni affidabili per diverse regioni del paese, incluse aree montane e urbane. Parametri simulati: Il modello simula vari parametri atmosferici, come temperatura, pressione, precipitazioni, venti, umidità e copertura nuvolosa. Inoltre, COSMO-1 include processi atmosferici dettagliati, come la formazione di nubi, la convezione e la microfisica delle precipitazioni.

Il modello Swiss è gestito da MeteoSwiss, il servizio meteorologico nazionale svizzero, uno dei più autorevoli al mondo, e viene utilizzato per vari scopi, tra cui la sicurezza pubblica, l’agricoltura, i trasporti e le previsioni meteorologiche per il pubblico e i media.

Il nowcasting meteo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.