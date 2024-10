Maltempo, piogge torrenziali in anticipo sulla Sicilia: allerta massima per il weekend | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha iniziato a colpire già da oggi la Sicilia, in attesa del violento peggioramento atteso per il weekend. Oggi piogge e temporali hanno colpito soprattutto il settore centrale dell’isola, causando qualche disagio, e i fenomeni sono in atto ancora adesso. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi, segnaliamo: 64mm a Valguarnera Caropepe, 59mm a Camastra, 58mm a Enna, 54mm a Riesi, 49mm a Canicattì, 45mm a Naro, 43mm a Barrafranca, 40mm a Ramilia.

Forti piogge hanno interessato anche la località di Piazza Armerina, nell’Ennese, provocando allagamenti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo che ci invia David Cartarrasa.

Come detto, questo è solo l’inizio del maltempo in Sicilia. Da domani, l’isola sarà colpita da violente piogge torrenziali, con alto rischio di alluvioni, tanto che è stata diramata l’allerta meteo arancione per rischio metro-idrogeologico e idraulico su tutta l’isola. Il momento peggiore si avrà dalla sera-notte di domani nella Sicilia sudorientale, dove si rischiano accumuli di pioggia ingenti con gravi conseguenze sul territorio. Una situazione davvero estrema che richiede la massima prudenza.

