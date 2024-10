Allerta Meteo, il maltempo si intensifica: allarme per il weekend, piogge tropicali in Sicilia | MAPPE

MeteoWeb

Il maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia si sta intensificando in queste ore, avvicinandosi all’inizio della fase clou dei fenomeni più estremi. Piogge torrenziali stanno colpendo molte aree dell’Italia: diluvia da Nord a Sud con forti temporali. Oggi gli accumuli pluviometrici più rilevanti sono sulle Prealpi orientali, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove sono già caduti 183mm di pioggia a Malga Campo e 172mm a Malga Picotera, proprio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma in tutto il Veneto piove in modo intenso e abbondante, basti pensare ai 124mm di Contrada Pietra di Val Maso a Valli del Pasubio e a valori superiori ai 100mm su tutta la fascia Prealpina. La situazione è molto seria perchè domani, sabato 19 ottobre, proprio il Veneto sarà una delle Regioni più colpite dalle piogge torrenziali ed è alto il rischio di una alluvione.

Piogge torrenziali in corso anche al Centro/Sud, in modo particolare in Campania dove stamani sono caduti 163mm ad Anacapri, 120mm a Capri, 106mm a Piano di Sorrento, 104mm a Sorrento, 96mm a Castellammare di Stabia, 84mm a Vico Equense.

Nelle prossime ore avremo ancora fenomeni meteo estremi, attesi nella serata di oggi soprattutto nella Sicilia occidentale e meridionale. In Sicilia, in realtà, ha già iniziato a piovere con accumuli modesti, 10-15mm tra ragusano e siracusano, ma ancora si tratta soltanto delle prime precipitazioni prefrontali. Massima attenzione ai temporali estremi della sera-notte: i fenomeni più estremi si avvicinano minacciosi da Sud, come mostrano le mappe con le fulminazioni in diretta.

Domani, sabato 19 ottobre, sarà una delle giornate peggiori di questa violenta ondata di maltempo. Continuerà a diluviare su tutto il Nord sin dalle prime ore del mattino, con piogge torrenziali su tutto il Veneto, dov’è alto il rischio alluvioni anche a seguito delle piogge abbondanti di oggi che stanno già innalzando al massimo i livelli idrometrici. Domani sono attesi picchi di 100mm su tutta la Regione, pianura compresa: la situazione è molto allarmante proprio per la vastità delle precipitazioni, che seguono quelle abbondanti di oggi.

Pioverà, comunque, su tutto il Centro/Nord, con un primo timido miglioramento soltanto in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, dove diluvia da giorni.

I fenomeni più estremi colpiranno il Sud, soprattutto la Sicilia dove avremo temporali violentissimi nel Canale. Parliamo di piogge tropicali per intensità e monsoniche per abbondanza, con accumuli superiori ai 200mm in 12 ore che persisteranno per tutto il giorno, con proiezioni di 500mm giornalieri. Per alcune zone della Sicilia orientale, si tratta del totale annuo storico, e potrebbe cadere domani in un solo giorno! Per fortuna, però, il grosso di queste piogge rimarrà al largo, in mare aperto, almeno in mattinata:

La situazione cambierà nel pomeriggio-sera, quando la Sicilia sud/orientale sarà colpita in pieno da questi temporali disastrosi che scaricheranno oltre 250mm di pioggia su Capo Passero e oltre 100mm di pioggia su un’area molto estesa tra Catania, Siracusa, Ragusa e Caltagirone. E’ una delle aree che ha maggiormente sofferto la siccità dei mesi scorsi, che adesso compenserà con gli interessi. La mappa del modello Moloch del CNR-ISAC è davvero impressionante.

Pioverà in tutta la Sicilia e anche in tutto il resto del Sud, oltre che in Abruzzo e – ancora – al Nord/Est in modo molto pericoloso per il Veneto. Attenzione alle zone joniche della Calabria, dove inizierà a diluviare e continuerà in modo incessante per almeno altri 4 giorni provocando – anche qui – alluvioni molto pesanti.

Allerta Meteo per domenica 20 ottobre: situazione esplosiva

Domenica il maltempo si intensificherà ulteriormente per l’approfondimento del Ciclone Mediterraneo proprio nel cuore del Sud Italia. La situazione è esplosiva: aumenteranno non solo le piogge, ma anche i venti e di conseguenza le forti mareggiate. Tra Sicilia e Calabria avremo la peggiore convergenza dei venti, tale da innescare fenomeni violentissimi, mentre in Europa si affaccerà un nuovo terribile ciclone atlantico profondo 960hPa pronto a sconvolgere le isole Britanniche:

La mappa del modello Bolam con la previsione dei venti evidenzia molto bene proprio l’entità delle due tempeste, sull’Atlantico e nel Mediterraneo. I valori dei venti tra Irlanda e Regno Unito sono a fondoscala, come gli uragani tropicali: nel corso della giornata la tempesta si abbatterà proprio sulle isole Britanniche provocando gravi danni per venti ad oltre 150km/h e piogge torrenziali in un mix esplosivo provocato dall’incontro tra la tempesta e la Corrente a Getto.

Ma la situazione nel cuore del Mediterraneo, e quindi al Sud Italia, non è da sottovalutare. Calabria Jonica e Sicilia orientale verranno flagellate da venti impetuosi, mareggiate e piogge torrenziali persistenti, che poi insisteranno anche lunedì e martedì, nei primi giorni della prossima settimana.

