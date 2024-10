Allerta Meteo, allarme alluvioni lampo: “oggi fenomeni intensi”, ecco le regioni a rischio nubifragi e trombe marine

MeteoWeb

Allerta meteo anche oggi, sabato 19 ottobre, “continueranno i fenomeni intensi soprattutto al Centro/Sud“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La lenta evoluzione di una saccatura atlantica in cut-off in quota che andrà a posizionarsi con minimi tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia porrà le basi per la genesi di forti fenomeni convettivi su gran parte delle Regioni. Questi saranno incentivati dalla presenza di un continuo afflusso di aria più umida proveniente perlopiù dai quadranti meridionali,” si legge nel bollettino PRETEMP. Un livello 2 “è stato emesso su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, basso Tirreno, parti del Lazio, Canale di Sicilia, Ionio e marginalmente su Puglia e Molise principalmente per forti piogge eccessive concentrate“. Un livello 1 “è stato emesso per le rimanenti parti di Puglia e Lazio oltre che su Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia per forti piogge concentrate anche se con cumulate probabilmente inferiori alle zone indicate a livello 2“.

PRETEMP invita a “seguire i comunicati di allerta ufficiali emessi dalla Protezione Civile“.

Allerta meteo livello 2 per il Sud Italia

“Il flusso in quota risulterà essere divergente, favorendo la genesi di fenomeni anche intensi,” prosegue il bollettino PRETEMP. “Al centro di bassa pressione in quota che stazionerà tra Sicilia, Sardegna e Tunisia sarà associato il richiamo di correnti miti e molto umide (elevati valori di vapore acqueo) sulle regioni meridionali a tutte le quote. Infatti, un plume di CAPE in elevazione dal Nord Africa con valori anche superiori ai 1200-1500 J/kg e PWAT (fino a 42-44mm) interesserà dapprima i settori più occidentali (Sicilia e Mar Tirreno) e poi, in concomitanza con la lenta evoluzione del minimo, anche i settori ionici. I valori di DLS supereranno facilmente i 20 m/s fino a raggiungere i 25 m/s, specie sulla Sicilia, per cui la fenomenologia temporalesca risulterà essere organizzata, e assumerà carattere multicellulare con elevate probabilità“.

“Non si esclude inoltre, nelle zone sopracitate, la genesi di un V-Shaped a carattere autorigenerante, il quale potrà traslare lentamente dalla Sicilia alla CalabriaIonica nella seconda parte del giorno. I principali modelli numerici a disposizione simulano cumulate in 6 – 12 ore fino a 150-200 mm o superiori specie su Campania (verso le coste) e basso Tirreno oltre che tra Sicilia, Calabria e Basilicata ionica; tali valori potranno però essere raggiunti localmente nell’arco di intervalli più piccoli (anche 1 – 3 ore) con un rischio pertanto concreto di alluvioni lampo (flash floods),” sottolinea PRETEMP.

Si segnala infine “la possibile formazione di trombe marine, anche con possibili landfall specie tra Sicilia, Calabria e Campania“.

Livello 1 per il Centro/Nord

“L’afflusso di correnti umide meridionali interesserà anche le regioni centrali e parte di quelle settentrionali determinando piogge anche intense su queste zone. La fenomenologia risulterà essere incentivata dal continuo apporto di umidità proveniente dall’Adriatico e dall’azione dell’orografia. Infatti, si prevedono valori di acqua precipitabile anche superiori ai 40 mm motivo per cui saranno attesi nubifragi con elevati quantitativi di pioggia accumulati in brevi lassi temporali,” sottolinea il bollettino PRETEMP. “Il profilo termodinamico propone valori di CAPE e di shear del vento favorevoli alla genesi di attività convettiva (rispettivamente intorno 800-1000 J/kg e 10-15 m/s). Il tutto potrà essere favorito dalla presenza di locali convergenze di basso livello tra lo Scirocco in entrata dall’Adriatico e tra venti meno umidi provenienti dai quadranti settentrionali. Permane tuttavia incertezza sull’esatta collocazione dei fenomeni più intensi anche se con buona probabilità interesseranno le zone elevate a livello 1 di pericolosità“.

