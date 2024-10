Maltempo, Sicilia sott’acqua: alluvione a Licata, gente in fuga sui tetti. Cinque province in ginocchio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Situazione drammatica in Sicilia per le piogge alluvionali che da ieri stanno colpendo tutta la Regione, come ampiamente previsto dalle previsioni dei giorni scorsi. La zona più colpita è nel cuore dell’isola, l’area centrale meridionale, dove da ieri sono già caduti ben 160mm di pioggia a Riesi, 146mm a Barrafranca, 128mm a Camastra, 122mm ad Aidone, 121mm a Milingiana Sottana, 120mm a Ramilia, 118mm a Favarotta, 114mm a Valguarnera Caropepe, 112mm a Delia, 108mm a Caltanissetta, 100mm a Calderari, 95mm a Palma di Montechiaro, 90mm a Canicattì e a Palma alla Foce, 88mm a Gela, 86mm a Caltagirone e a Enna, 82mm a Cotomino, 76mm a Serradifalco, 63mm a Licata.

La situazione continua a peggiorare perchè la pioggia non smette di cadere, anzi, si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e proseguirà nei prossimi giorni. La siccità è già un lontano ricordo per la Sicilia che adesso passa all’emergenza opposta, quella del maltempo eccessivo.

Maltempo in Sicilia, situazione drammatica a Licata: esonda il Salso, gente in fuga sui tetti

Il maltempo ha provocato l’esondazione del fiume Salso in più punti a Licata, nell’Agrigentino per la pioggia caduta copiosa in quell’area. Gli abitanti di alcune abitazione della zona stanno abbandonando le case per precauzione. Alcune persone per mettersi in salvo sono salite sui tetti delle auto e i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerli. Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana sta inviando sul posto personale di supporto anche da altre province e i pompieri altre squadre da Gela.

Maltempo in Sicilia, piogge alluvionali anche a Catania, Siracusa e Ragusa: danni e disagi

Anche a Catania, Siracusa e Ragusa sono in corso piogge torrenziali: sono caduti 89mm di pioggia al Rifugio Sapienza (Etna), 81mm a Linguaglossa, 74mm a Ragusa e a Viagrande, 72mm a Noto, 65mm a Motta Sant’Anastasia, 58mm ad Augusta, 57mm a Catania, 54mm a Siracusa.

Gravi criticità soprattutto a Catania, ma attenzione a quest’area: la Sicilia orientale sarà la più colpita dalle piogge alluvionali di lunedì 21 e martedì 22, che si prospettano come due giorni terribili proprio tra catanese, siracusano e ragusano.

Maltempo, piogge torrenziali in tutta l’isola: la siccità è finita ufficialmente

Diluvia anche a Messina, con 33mm in città e un picco di 75mm a Fondachelli: la mappa della protezione civile dimostra come da ieri stia diluviando in tutta l’isola con accumuli eccezionali su porzioni enormi della Sicilia. La siccità, lo ripetiamo, è finita. Anzi. Questo è solo l’inizio di un periodo di grandi piogge (in continuità con le abbondanti precipitazioni che ci sono già state ad agosto e settembre, seppur non di tale entità com’è normale per il classico decorso stagionale).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

