Maltempo sull’isola di Stromboli, a Ginostra fiumi di fango e residenti bloccati | FOTO

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo sta colpendo la Sicilia, causando gravi danni nel piccolo borgo di Ginostra, sull’isola di Stromboli. Le abbondanti piogge hanno provocato frane, portando acqua, fango e massi a devastare le stradine del centro abitato, rendendole impraticabili e invadendo le abitazioni. Circa cinquanta residenti sono isolati all’interno delle loro case a causa del terreno franoso e della presenza di detriti. Inoltre, i cavi elettrici sono stati tranciati, interrompendo l’erogazione di energia elettrica. La situazione è critica, con richieste di aiuto alla Protezione Civile, poiché Ginostra è accessibile solo via mare. Anche il versante di Stromboli ha subito danni simili, aggravando ulteriormente l’emergenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.