Allerta Meteo, il Ciclone Mediterraneo si vortica al Sud: il peggio del maltempo deve ancora iniziare

Il maltempo che sta flagellando l’Italia in queste ore si intensificherà ulteriormente nella seconda parte del weekend, tra sabato sera e domenica, e poi al Sud nei primi giorni della prossima settimana. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono davvero terribili per i prossimi tre giorni e mezzo: il Ciclone Mediterraneo si è soltanto appena formato, nel mar Tirreno, e si vorticherà nelle prossime ore al Sud Italia, alimentando i fenomeni meteo più estremi. Ecco perchè il peggio del maltempo deve ancora iniziare, nonostante i tanti nubifragi e le gravi criticità provocate da bombe d’acqua e alluvioni delle ultime ore.

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF evidenziano chiaramente la formazione del Ciclone Mediterraneo e la sua traiettoria da oggi a martedì 22 ottobre:

Proprio la sua posizione alimenterà fenomeni meteo estremi particolarmente violenti al Sud Italia tra domenica, lunedì e martedì. Ma intanto nella serata di oggi avremo forti nubifragi anche al Nord, dove sono in corso in queste ore piogge alluvionali in Romagna (Cesenatico ha superato i 155mm di pioggia e continua) con gravi criticità in estensione nelle prossime ore a Veneto, Lombardia ed Emilia.

I fenomeni più estremi, in ogni caso, continueranno a colpire il Centro/Sud con piogge torrenziali in Calabria, Sicilia e anche in alcune zone di Basilicata, Lazio e Campania:

Allerta Meteo per domani, domenica 20 ottobre

Domani, domenica 20 ottobre, il maltempo si intensificherà ulteriormente al Sud, pur persistendo al Nord con piogge sparse. I fenomeni più estremi colpiranno ancora la Calabria jonica, con pesanti alluvioni, ma avremo grandi piogge anche in Campania, Basilicata e alcune zone della Sicilia, sin dalle prime ore del mattino:

Nel pomeriggio-sera la situazione meteo inizierà gradualmente a migliorare al Centro/Nord, con ampie schiarite e piogge residue in attenuazione (lunedì tornerà a splendere il sole, seppur non in modo molto deciso). Al Sud, invece, il maltempo si intensificherà ulteriormente coinvolgendo anche la Sardegna. La zona più colpita dal maltempo sarà quella jonica, in primis in Calabria ma anche in Sicilia come possiamo osservare dalla mappa:



Proprio nella notte tra domenica e lunedì 21 ottobre il Ciclone Mediterraneo si vorticherà in modo sempre più profondo tra Sicilia, Sardegna e Tunisia, spostando i fenomeni più estremi in modo graduale dal mar Jonio al Canale di Sicilia. Così il maltempo si continuerà ad intensificare nei primi giorni della prossima settimana, colpendo in modo pesantissimo ancora la Calabria Jonica e la Sicilia orientale, con piogge alluvionali su Catania, Siracusa, Ragusa, ma anche lo Stretto di Messina e la Calabria Jonica tutta:

La situazione è davvero pesante. Invitiamo tutti alla massima cautela.

