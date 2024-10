Maltempo Romagna, allagamenti a Bellaria e Cesenatico: aperte le porte vinciane | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna ha scaricato fino a 154mm di pioggia a Cesenatico, sulla riviera romagnola. Questa consistente quantità di pioggia, caduta in poche ore, “sta mettendo in crisi parte della rete fognaria e i sottopassi di viale Trento e Torino che nei momenti più critici delle precipitazioni sono impraticabili”, ha affermato su Facebook il sindaco Matteo Gozzoli. “Per consentire un più rapido deflusso delle acque accumulate nell’entroterra, le porte vinciane saranno aperte dalle 15.30 e richiuse alle 20 di questa sera fino alle 11 di domani mattina in quanto per la nottata si prevede un rinforzo del vento e delle onde“, ha aggiunto Gozzoli.

Sul territorio comunale, “tra le maggiori criticità, oltre alle strade con presenza di allagamenti, segnalo la caduta di un grosso pino in viale Carducci in prossimità dell’incrocio con via Milano. Sono al lavoro tecnici di Cesenatico Servizi – conclude il sindaco – Polizia Locale, tecnici dei lavori pubblici e della Protezione Civile e Vigili del Fuoco”.

Il Comune sta aprendo il Centro Operativo Comunale (COC). “Sul territorio comunale ci sono diverse strade chiuse per allagamenti, e stiamo procedendo alla chiusura di viale Carducci nel tratto tra via Bologna e viale Roma per la pericolosità di alcune alberature sotto osservazione. Stanno arrivando segnalazioni di scantinati e garage allagati, il sistema fognario è in crisi per la mole delle precipitazioni.

Invitiamo la cittadinanza a mettersi in strada solo per la stretta necessità. Siamo in contatto con la Protezione Civile Regionale e Arpae per analizzare l’evolversi della perturbazione e per la richiesta di sacchi di sabbia”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Strade allagate si registrano anche nella vicina Bellaria Igea Marina, dove sono in rapido aumento i livelli di fosse e canali e diverse abitazioni sono state evacuate. Allagamenti segnalati anche a Cervia.

L’area è stata colpita da temporali autorigeneranti che hanno generato piogge molto intense in poco tempo. Oltre ai 154mm di Cesenatico, segnaliamo anche 115mm a Gatteo, 100mm a San Romualdo, 95mm a Pinarella, 74mm a Punta Marina, 63mm a Boncellino, 62mm a Roncalceci, 61mm a Rossetta.

A Ravenna chiuse alcune strade, anche musei e biblioteche

A Ravenna, dove i musei sono stati chiusi qualche ora fa a causa di allagamenti, sono chiuse anche le biblioteche fino a lunedì compreso. Nel primo pomeriggio erano state chiuse alcune strade e ora se ne sono aggiunte altre: via Romea in corrispondenza dello scolo Lama; le vie Battana e Burchiella in zona portuale. Tra le vie e le rotatorie con criticità chiuse nel primo pomeriggio ci sono l’ingresso al terminal Sapir in area portuale che hanno comportato la chiusura delle uscite dalla statale 67 Classicana verso la Darsena San Vitale. Inoltre sono attentamente monitorati gli attraversamenti di alcuni canali consortili. Lo scolo Lama ha raggiunto un livello per il quale è stata decisa la chiusura delle vie Trieste e Stradone all’altezza dei ponti sullo scolo con segnalazioni delle deviazioni sul posto.

