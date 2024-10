Maltempo Emilia Romagna, Prefettura: “piene dei fiumi inferiori alle attese nel Ravennate”

MeteoWeb

Emilia Romagna di nuovo in allerta rossa per il maltempo. Ma le precipitazioni sul territorio ravennate sono leggermente inferiori a quelle previste ieri da Arpae. Le piene dei fiumi saranno quindi – secondo la Prefettura – inferiori a quelle previste. Le piogge forti nella parte della collina possono però generare picchi significativi ma impulsivi, con livelli alti ma di breve durata. In particolare le precipitazioni interessano meno la parte di montagna-collina e di più la zona a ridosso della via Emilia.

I livelli dei fiumi dovrebbero essere compresi tra soglia 1 e 2 e nel tardo pomeriggio; in serata e in nottata sono attesi i colmi di piena.

In via precauzionale il sindaco di Bagnacavallo ha evacuato in via preventiva le persone residenti nelle frazioni di Traversara e via del Muraglione a Boncellino che potranno essere accolte, se non troveranno ospitalità da parenti o amici, nella palestra della scuola elementare del Comune.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.