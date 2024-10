Maltempo, l’Emilia-Romagna corre ai ripari: evacuazioni in attesa delle piene dei fiumi

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in atto preoccupa l’Emilia-Romagna dove oggi è un vigore un’allerta rossa. A Bagnacavallo, nel Ravennate, sono state disposte evacuazioni in via precauzionale nelle zone già colpite dall’alluvione di settembre: si tratta delle frazioni di Traversara, Borghetto e dell’area di via Muraglione a Boncellino. Le scuole oggi sono chiuse in tutta la provincia così come nel Modenese dove sono sotto osservazione i fiumi Secchia e Panaro i cui livelli potrebbero superare soglia 3. Le piene sono attese nel pomeriggio. A Bologna sono chiusi parchi e centro sportivi ed e’ stata disposta l’evacuazione dei residenti a Selva Malvezzi, frazione di Molinella.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.