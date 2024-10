Maltempo Emilia Romagna, in corso i colmi di piena di Reno, Secchia, Panaro ed Enza

MeteoWeb

I colmi di piena stanno defluendo in particolare nei bacini di Reno, Secchia, Panaro, Enza, quindi Reggiano, Modenese, Parmense. Lo dice il Presidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, in un breve aggiornamento della situazione maltempo, ricordando che l’allerta rossa resta per la giornata di oggi. Priolo raccomanda poi ai cittadini di continuare a seguire i siti istituzionali dei Comuni.

Nel frattempo sono partite alcune evacuazioni preventive, come a Bagnacavallo nel ravennate, a Budrio, Molinella, Serva Malvezzi e San Lazzaro di Savena nel bolognese ed “è giusto che avvengano – precisa – perché i colmi di piena sono previsti per la nottata e i sindaci stanno mettendo in tutela cittadini”.

Intanto, il Centro operativo regionale (Cor) è attivo h24, collegato con tutte le Prefetture, gli enti locali, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine, insieme all’intero sistema di Protezione Civile regionale, per garantire il monitoraggio continuo della situazione, sottolinea la Regione. Sono oltre 100 i volontari di Protezione Civile impegnati sul campo, delle colonne mobili di nazionali e dell’Emilia Romagna e alcuni arrivati dalla Regione Lazio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.