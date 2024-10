Allerta Meteo, allarme alluvioni lampo: oggi l’Italia nel mirino di “piogge estreme”

MeteoWeb

Allerta Meteo per diverse regioni italiane, a causa di nubifragi che potrebbero innescare alluvioni lampo: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, alle 8 di venerdì 11 ottobre 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per l’estremo Nord/Est dell’Italia principalmente per “precipitazioni estreme“. Un livello 1 circonda il livello 2 per rischi simili ma con probabilità inferiori. Inoltre, “esiste il rischio isolato di tornado/grandine e di forti raffiche di vento“. Per la zona di Genova è stato diramato un livello 1 per forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX riporta che un’ampia depressione si estende da Nord a Sud sull’Europa, dalla Norvegia fino all’Europa centrale, spostandosi poi verso Ovest nell’Atlantico. Questa depressione è circondata da alte pressioni a media quota. La maggior parte del Mediterraneo è influenzata da venti occidentali, mentre l’Europa nordoccidentale e la Scandinavia sono sotto un regime ciclonico. Diversi fronti attraversano l’Europa centrale, orientale e il Mediterraneo centrale. A Ovest del Portogallo si sviluppa una depressione anomala, che non influenzerà la zona di previsione fino alla fine della giornata, ma causerà eventi temporaleschi nei giorni successivi nel Sud/Ovest d’Europa.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

In Italia è attesa una situazione meteorologica instabile con piogge diffuse, specialmente al Nord. Un fronte associato a una depressione sopra il Nord Italia favorisce temporali sparsi che potrebbero essere intensi, con rischio di grandine isolata e forti raffiche di vento. Il principale pericolo sarà la pioggia intensa, con possibilità di alluvioni lampo a causa di temporali che si muovono lentamente e si ripetono sulle stesse aree. Si prevede un accumulo di pioggia di oltre 100 mm in 12 ore, e in alcune zone si potrebbero raggiungere 150-300 mm in 24 ore, aumentando il rischio di inondazioni, riporta il bollettino ESTOFEX.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

